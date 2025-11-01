कोल्हापूर

Tragic Accident in Sangli : सांगलीत भीषण अपघात; वकीलासह दोघांचा मृत्यू, ओव्हरटेक जिवावर बेतला

Sangli Lawyer Accident : सांगलीत भीषण अपघातात वकिलासह दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. ओव्हरटेक करताना झालेल्या धडकेत वाहनाचे नियंत्रण सुटले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.
Tragic Accident in Sangli

सांगलीत भीषण अपघातात वकिलासह दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.

Accident News In Sangli : हजारवाडी (ता. पलूस) येथे येथील एचपी गॅसच्या प्लँटच्यानजीक दुपारी मोटार व टँकरच्या धडकेत दोघे जागीच ठार झाले. अधिक आनंदा शिंदे (वय २८) व ॲड. ओंकार बंडोपंत हिंगमिरे (वय २८) अशी मृतांची नाव आहेत. चालक आशुतोष विठ्ठल जाधव (२५) यामध्ये गंभीर जखमी झाले.

