Tragic Accident in Sangli : सांगलीत भीषण अपघात; वकीलासह दोघांचा मृत्यू, ओव्हरटेक जिवावर बेतला

Accident News In Sangli : हजारवाडी (ता. पलूस) येथे येथील एचपी गॅसच्या प्लँटच्यानजीक दुपारी मोटार व टँकरच्या धडकेत दोघे जागीच ठार झाले. अधिक आनंदा शिंदे (वय २८) व ॲड. ओंकार बंडोपंत हिंगमिरे (वय २८) अशी मृतांची नाव आहेत. चालक आशुतोष विठ्ठल जाधव (२५) यामध्ये गंभीर जखमी झाले..घटनास्थळावरून माहिती अशी, तासगाव-भिलवडी मार्गावरील हजारवाडी (ता. पलूस) येथील गॅस फॅक्टरीजवळ आज दुपारी अडीच वाजता दूध वाहतूक करणारा टँकर व मोटार (एमएच १० इके ८००५) यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाली. अपघात एवढा भीषण होता की, मोटारीत डाव्या बाजूला बसलेले जागीच ठार झाले..मोटारीतील सर्व जण बोरगावहून भिलवडी स्टेशनच्या दिशेने जात होते. हजारवाडीच्या एचपी गॅस फॅक्टरीनजीक ओव्हरटेक करताना समोरून येणाऱ्या टँकरला त्यांनी जोरदार धडक दिली. स्थानिक नागरिकांनी रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात दाखल केले..चालक आशुतोष विठ्ठल जाधव असे त्यांचे नाव आहे. यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच भिलवडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे कामकाज सुरू होते..Kolhapur Faermers : ऊसदर आंदोलनाला हिंसक वळण आल्यास कठोर कारवाईचा शिरोळ पोलिसांचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.