Kolhapur Drown Case : कोल्हापूर जिल्ह्यात चार जणांचा बुडून मृत्यू, ऐन दिवाळीत दुर्देवी घटना

Kolhapur Four Drown : कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवाळीच्या काळात दुर्दैवी घटना! वेगवेगळ्या ठिकाणी चार जणांचा बुडून मृत्यू झाला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Kolhapur Drown Case

Incident in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन वेगवेगळ्या घटनांत चार जणांचा बुडून मृत्यू झाला. ऐन दिवाळीत या दुर्देवी घटना घडल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. करवीर तालुक्यातील म्हालसवडेत विहिरीत बुडून पती-पत्नीचा मृत्यू झाला, तर कळंबा तलावात बुडून १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. तिसऱ्या घटनेत वारणानगर येथे ड्रेनेजमध्ये पडून पाच वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला.

