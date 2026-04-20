Ajara Accident: आजऱ्यात दुर्दैवी दुर्घटना; भिंत कोसळून प्राध्यापिका व विद्यार्थीनी ठार, एक जखमी, घर पाडण्याचे काम ठरले जीवघेणे!

आजरा: शहरात भिंत कोसळून झालेल्या अपघात महाविद्यालयीन प्राध्यापिका व शाळकरी मुलगी जागीच ठार झाल्या. यामध्ये एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. आज सकाळी 11 वाजता आजरा महागाव रस्त्यावरील लिंगायत गल्ली जवळ ही घटना घडली. वैष्णवी तुकाराम भोसले वय11 प्रा. ज्योती नितीन कुंभार वय ४२ या जागीच ठार झाल्या. तर ललिता तुकाराम भोसले वय ४५ या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, येथील एक जुने घर पाडण्याचे काम सुरू होते. यातील एक भिंत पाडायचे काम सुरू असताना अचानक भिंत रस्त्यावर कोसळली . दरम्यान रस्त्यावरून जाणाऱ्या वैष्णवी, तिची आई ललिता व प्रा. ज्योती कुंभार या भिंतीच्या ढिकार्याखालीच सापडल्या. एवढी रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांनी आरडा ओरड केली. तिघींना दिगार्याकडून बाहेर काढण्यात आले. यामध्ये वैष्णवी व प्रा. ज्योती या जागीच ठार झाल्या. तर ललिता यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे.
मातीच्या ढिगाऱ्याखाली खाली आणखीन कोणी सापडले आहे का यासाठी शोध कार्य सुरू करण्यात आले होते. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी जमली होती. पोलिसांनी गर्दी पांगवली. ललिता यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.