Tragic Incident Kolhapur : कोल्हापूर जवळील प्रयाग चिखलीतील अवघ्या १५ वर्षीय मुलीनं उचललं टोकाचं पाऊल, आई वडील बाहेरगावी गेले अन्

Prayag Chikhali Kolhapur news : प्रयाग चिखली (ता. करवीर) येथील तन्वी अमर पाटील (वय १५) हिने बुधवारी सायंकाळी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तिने ओढणीने गळफास घेतल्याचे सायंकाळी सातच्या सुमारास दिसून आले. तिच्या भावाने हा प्रकार शेजाऱ्यांना सांगितला. तन्वीचे आई, वडील कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. तन्वी इयत्ता दहावीत शिकत होती..मिळालेल्या तन्वी अमर पाटील (वय १५) या शाळेकरी मुलीने बुधवारी सायंकाळी सात वाजता राहत्या घरी ओढणीने गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली. तन्वी ने आत्महत्या केल्याचा प्रकार सायंकाळी तिचा भाऊ अनुज याला समजला..तर आई वडील कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. तन्वी ही छत्रपती शिवाजी हायस्कूलमध्ये इयत्ता दहावीच्या वर्गात शिकत होती. घटनास्थळी करवीर पोलीस यांनी पंचनामा केला असून आत्महत्येची कारण अस्पष्ट आहे.