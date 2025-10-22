Accident Side Story : कोल्हापूर अपघात घटना, तिघांच्या मृत्यूने गाव हळहळलं; फुलांच्या माळा, मिठाईचे डबे, दिवाळी खरेदी पिशव्या पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू...

Accident News Kolhapur : दीपावली आनंदाचे सर्वत्र वातावरण सुरू असताना कोल्हापूर–राधानगरी मार्गावर कौलवनजीक अपघाताने ऐन भाऊबीजेच्या तोंडावर भाऊ-बहिणीसह बालिकेला मृत्यूने गाठले. हा अपघात एकाच कुटुंबासाठी चिरंतन दु:खाचा ठरला. कौलव – सिरसेदरम्यान बुवाच्या पुलाजवळ मंगळवारी दुपारी भरधाव आयशर टेंपोने दुचाकीला दिलेल्या जबर धडकेत एकाच कुटुंबातील भाऊ, बहीण आणि लहान पुतणी जागीच ठार झाले, तर आठ वर्षांचा भाचा मृत्यूसोबत झुंज देत आहे..मृतामध्ये श्रीकांत बाबासाहेब कांबळे (वय ३१, तरसंबळे, ता. राधानगरी), त्याची बहीण दीपाली गुरुनाथ कांबळे (३३, रा. शेंडूर, सध्या तरसंबळे) आणि पुतणी शिवाज्ञी ऊर्फ कौशिकी सचिन कांबळे (३, तरसंबळे) यांचा समावेश आहे. जखमी झालेल्या अथर्व गुरुनाथ कांबळे (८) या बालकावर कोल्हापुरात सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, श्रीकांत कांबळे आपल्या दुचाकीवरून बहीण दीपाली कांबळे, पुतणी शिवाज्ञी आणि भाचा अथर्व यांना घेऊन दिवाळीच्या खरेदीसाठी भोगावतीला गेले होते. खरेदी करून आनंदाने घरी परतताना काळानेच त्यांच्या दिशेने वेग घेतला. भरधाव माल वाहतूक टेंपो राधानगरीकडून कोल्हापूरकडे येत होता..कौलव गावाजवळ पोहोचल्यावर टेंपोने अचानक आपली बाजू सोडून समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जबर धडक दिली. अपघातात धडकेचा आवाज कानठळ्या बसवणारा होता, असे त्या भागातील नागरिकांनी सांगितले. अपघातानंतर काही क्षणांतच रस्त्यावर रक्ताचे थारोळे झाले. श्रीकांत आणि लहान शिवाज्ञीचा जागीच मृत्यू झाला. दीपाली आणि अथर्व यांना नागरिकांनी तातडीने कोल्हापूरला सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच दीपालीने अखेरचा श्वास घेतला..Kolhapur News : दिवाळीसाठी फटाके आणायला गेले, ते पुन्हा परतलेच नाहीत; ट्रकच्या धडकेत बहीण-भावासह पुतणीचा अपघाती मृत्यू....गावात शोककळाया अपघाताने तरसंबळे गाव शोकसागरात बुडाले आहे. भाऊबीजेच्या आदल्या दिवशीच भाऊ–बहीण आणि पुतणीचा मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. दिवाळीच्या आनंदाऐवजी हंबरडा आणि आक्रोशाने संपूर्ण परिसर शोकमग्न झाला. अपघाताच्या ठिकाणी पडलेल्या फुलांच्या माळा, मिठाईचे डबे आणि दिवाळीच्या खरेदीच्या पिशव्या पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटले.अपघातानंतर चालक पसारअपघातानंतर आयशर टेंपो चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून, राधानगरी पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविले. काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर ती सुरळीत करण्यात आली..जीवघेणा वेगकौलव–सिरसे मार्गावरचा हा अपघात पुन्हा एकदा दाखवून देतो. वेग क्षणिक आनंद देतो; पण कायमस्वरूपी अंधारही निर्माण करतो. भाऊबीजेच्या उंबरठ्यावरच काळाने एका कुटुंबाचे सुख हिरावून नेले आहे.पंधरा दिवसांत दुसरा आघातअपघातात मृत्यू झालेल्या श्रीकांत यांच्या मुलीचा पंधरा दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या दुखातून हे कुटुंब अद्याप सावरलेले नसतानाच त्यांच्या कुटुंबीयांवर या अपघाताने दुसरा मोठा आघात झाला आहे.अपघातांच्या मालिका सुरूचभोगावती ते राधानगरी मार्गावरील रस्त्यावरून दररोज भरधाव वेगाने अनेक वाहने ये-जा करीत असतात. त्यामुळे या मार्गावर आजपर्यंत अनेक अपघात घडले आहेत. मार्गावरील प्रत्येक गावाजवळ गतिरोधक बसवावेत अशी अनेक दिवसांपासूनची परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे लहान-मोठ्या अपघातांच्या मालिका सुरूच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.