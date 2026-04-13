कोल्हापूर

Child Death Road Accident : यात्रेला जाताना जीपची दुचाकीला धडक, 5 वर्षांच्या चिमुकल्याचा डोळ्यादेखत मृत्यू; आई-वडील आणि बहीण गंभीर जखमी

Triple Accident on Vathar–Warananagar Road : वाठार-वारणानगर मार्गावर भरधाव जीपमुळे तिहेरी अपघात झाला. यात पाच वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला असून सहा जण गंभीर जखमी झाले.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

घुणकी : वाठार-वारणानगर मार्गावरील वाठारजवळ भरधाव जीपने धडक दिल्याने झालेल्या तिहेरी अपघातात दुचाकीवरील बालक जागीच (Child Death Road Accident) ठार झाले. तर त्याच्या आई -वडिलांसाह सहा जण गंभीर जखमी झाले. धैर्यशील उदय जाधव (वय ५ वर्षे) असे मृत बालकाचे नाव आहे. हा अपघात रात्री उशिरा झाला. अपघाताची नोंद पेठवडगाव पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
accident
road accident
child health
crime marathi news
accident case
Accident Death News

