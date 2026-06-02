Food & Drug Administration Raid : अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा कोल्हापुरात दणका; जयसिंगपुरात धडक कारवाई

Tukaram Mundhe Kolhapur : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी धडक कारवाई केली आहे. कोल्हापूर न्यु मेवाड आईस्क्रीम व जयसिंगपूर येथील बनावट तूप उत्पादन केंद्रावर छापे टाकून सुमारे दोन लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला..अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ही पहिली कारवाई ठरली आहे. जयसिंगपूर येथे विनापरवाना तूप निर्मितीबाबत औषध प्रशासन कार्यालयाकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. शुक्रवारी (ता.२९) राहुल भाऊसो मगदूम यांच्या राहत्या घरी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने अचानक तपासणी केली..यात बनावट व बेकायदेशीरपणे तूपाचे उत्पादन, साठा आणि विक्री केली जात असल्याचे उघडकीस आले. अन्न सुरक्षा अधिकारी पी. के. घुगे यांनी तातडीने कारवाई करत म्हैस तूप व गाय तूपाचे एकूणअन्न नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले. या कारवाईत ५९५ लीटरचा उर्वरित तूपाचा साठा, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत तब्बल १ लाख ७८ हजार रुपये आहे, तो जप्त करण्यात आला आहे. कोल्हापूर शहरातील शालिनी पॅलेसच्या पाठीमागे असलेल्या 'मे. न्यू मेवाड आईस्क्रीम सेंटर' या पेढीची कसून तपासणी करण्यात आली. .यात आईस्क्रीमचे तीन नमुने आणि मँगो सिरपचा एक नमुना रासायनिक प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी घेतला. या कारवाईत आईस्क्रीम व मँगो सिरपचा उर्वरित २७ हजार १०० रुपयेचा साठा जप्त करण्यात आला. ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी पी.के.घुगे व श्रीमती प्र. साळुंखे यांच्या पथकाने सहाय्यक आयुक्त (अन्न) श्रीमती प्र. प्र. फावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली.