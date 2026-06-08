कोल्हापूर

Tushar Patil Death : कोल्हापूरचे माजी DYSP तुषार पाटील यांचे वयाच्या 45 वर्षी निधन; 8 वर्षांपूर्वी वडिलांनी दिली होती किडनी, दोन दिवसांपूर्वी रक्ताची उलटी झाली अन्...

Who Was Tushar Prabhakar Patil? : कोल्हापूरचे माजी पोलिस उपाधीक्षक व राज्य राखीव बलाचे समादेशक तुषार प्रभाकर पाटील यांचे पुण्यात उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर जामनेर येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
Tushar Prabhakar Patil death news

Tushar Prabhakar Patil death news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराचे तत्कालीन पोलिस उपाधीक्षक व राज्य राखीव बल गट क्रमांक ५ दौंडचे समादेशक अपर पोलिस अधीक्षक तुषार प्रभाकर पाटील (वय ४५) यांचे (Former Kolhapur DySP passes away) काल (ता.७) पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिक येथे उपचार सुरू असताना निधन झाले. त्यांच्यावर सोमवारी (ता. ८) जामनेर (जि. जळगाव) या त्यांच्या मूळ गावी सकाळी नऊ वाजता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

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