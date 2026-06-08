Tushar Patil Death : कोल्हापूरचे माजी DYSP तुषार पाटील यांचे वयाच्या 45 वर्षी निधन; 8 वर्षांपूर्वी वडिलांनी दिली होती किडनी, दोन दिवसांपूर्वी रक्ताची उलटी झाली अन्...

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराचे तत्कालीन पोलिस उपाधीक्षक व राज्य राखीव बल गट क्रमांक ५ दौंडचे समादेशक अपर पोलिस अधीक्षक तुषार प्रभाकर पाटील (वय ४५) यांचे (Former Kolhapur DySP passes away) काल (ता.७) पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिक येथे उपचार सुरू असताना निधन झाले. त्यांच्यावर सोमवारी (ता. ८) जामनेर (जि. जळगाव) या त्यांच्या मूळ गावी सकाळी नऊ वाजता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..परीविक्षाधीन कालावधी संपल्यानंतर २००४ ला त्यांचे पहिले पोस्टिंग कोल्हापूर शहर पोलिस उपअधीक्षक म्हणून झाले होते. त्यानंतर ते रत्नागिरी येथे अपर पोलिस अधीक्षक पदावर कार्यरत होते..Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.अलीकडेच ते कोल्हापुरात नागरी हक्क संरक्षण (पीसीआर) येथे अधीक्षक म्हणून रुजू झाले होते. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांची बदली दौंडला समादेशक पदावर झाली. कोल्हापुरात असताना त्यांच्या पत्नी शिल्पा नाईक या महापालिकेत सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या..Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात.आठ वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यांच्या वडिलांनीच त्यांना किडनी दान केली होती. दोन दिवसांपूर्वी रक्ताची उलटी झाल्याने त्यांना रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल केले होते. तेव्हापासून ते कोमातच होते. आज सकाळी उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यावेळी त्यांच्या आई, पत्नी व मुलगा कोल्हापुरातच होते. माहिती मिळताच त्यांचे कुटुंबीय पुण्याला रवाना झाले. त्यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी शिल्पा व मुलगा संकेत असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.