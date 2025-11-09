Daulat Sugar Factory : दौलत-अथर्व कामगार प्रश्नातून हलकर्णीत दोघांना बेदम मारहाण, 'स्वाभिमानी'च्या माजी तालुकाध्यक्षांची कार फोडली

Kolhapur Chandgad Sugar Factory : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत साखर कारखान्याकडील कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात कामगार संघटना व अथर्व प्रशासनाच्या बैठकीनंतर आज दुपारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी तालुकाध्यक्ष बाळाराम फडके यांच्या मोटारीवर अनोळखींनी दगडफेक केली. यावेळी फडके मोटार चालवत होते. त्यांच्या शेजारी बसलेले दौलत सभासद संघटनेचे प्रा. विजयभाई पाटील यांच्या जबड्याला दगड लागून ते गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोरांनी फडके यांना गाडीतून बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न केला; पण दरवाजे लॉक असल्यामुळे ते बचावले..हल्लेखोरांनी त्याचदरम्यान मोटारीची मागील काच फोडली व मागच्या सीटवर बसलेले ‘अथर्व’चे जनसंपर्क अधिकारी दयानंद देवाण यांना ओढत बाहेर काढले आणि बेदम मारहाण केली. येथील महाविद्यालयापासून शंभर मीटरवर हा प्रकार घडला. दरम्यान, बैठकीत ११ पैकी दहा मागण्यांवर एकमत झाले; मात्र त्रिपक्षीय करारानुसार पगारवाढीच्या मुद्यावर चर्चा निष्फळ ठरली..पगारवाढीच्या मुद्यावरून कामगार व अथर्व प्रशासन यांच्यात संघर्ष आहे. याच मुद्यावर कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरू ठेवले आहे. या संदर्भात आज कामगार संघटना व अथर्व प्रशासन यांच्यात यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या सभागृहात बैठक झाली. प्रांत एकनाथ काळबांडे, तहसीलदार राजेश चव्हाण, माजी आमदार राजेश पाटील, दौलतचे ज्येष्ठ संचालक गोपाळराव पाटील, अध्यक्ष अशोक जाधव, उपाध्यक्ष संजय पाटील, अथर्वचे चेअरमन मानसिंग खोराटे उपस्थित होते. सीटू संघटनेचे प्रा. आबासाहेब चौगुले, प्रदीप पवार, अशोक गावडे, महादेव फाटक, संजय राऊत यांनी कामगारांचे प्रश्न मांडले. अकरापैकी दहा विषयांवर दोन्हीकडून एकमत झाले; मात्र त्रिपक्षीय करार लागू करण्याबाबत निर्णय होत नव्हता..त्यावर प्रांत काळबांडे यांनी या प्रश्नावर साखर आयुक्तांचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेण्याचा तोडगा काढला. अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी सतरा टक्के पगारवाढ नोव्हेंबर महिन्यात व उर्वरीत १७ टक्के वाढ गळीत हंगाम संपल्यावर करावी, अशी सूचना केली. त्यावर कामगारांनीच यावर निर्णय घ्यावा, असे मत पांडुरंग बेनके यांनी मांडले. कामगारांनी ३४ टक्के वाढ एकदम द्यावी. ही रक्कम आठ हजार १३० रुपये होत असल्याचे सांगितले. त्याला खोराटे यांनी आक्षेप घेतला. ही वाढ १७०० रुपये असून, खोटे सांगून वाद घालू नका, असे सुनावले. त्यावरून संघटनेचे चौगुले व खोराटे यांच्यात खडाजंगी उडाली. त्यामुळे निर्णय न होताच बैठक संपली. मनोहर होसूरकर, तानाजी गडकरी, अॅड. संतोष मळवीकर, चंद्रशेखर गावडे, रवी नाईक, मल्लिकार्जुन मुगेरी, सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते..Kolhapur Pune Train : कोल्हापूर-पुणे रेल्वे प्रवास होणार तब्बल १ तास कमी, पुणे-मिरज रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण.बैठक संपल्यानंतर फडके आपल्या मोटारीतून घरी परत जात असताना प्रा. विजयभाई पाटील व जनसंपर्क अधिकारी देवाण त्यांच्या मोटारीत बसले. सभागृहातून शंभर मीटरवर येताच अनोळखींनी त्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली. प्रा. पाटील यांना एक दगड लागून ते रक्तबंबाळ झाले. फाटक यांना ओढून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला, तर मागच्या सीटवरील देवाण यांना काच फोडून बाहेर काढून बेदम चोप देण्यात आला. यासंदर्भात पोलिस ठाण्यात तक्रार देणार असल्याचे देवाण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.