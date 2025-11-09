कोल्हापूर

Daulat Sugar Factory : दौलत-अथर्व कामगार प्रश्नातून हलकर्णीत दोघांना बेदम मारहाण, 'स्वाभिमानी'च्या माजी तालुकाध्यक्षांची कार फोडली

Kolhapur Politics : दौलत-अथर्व साखर कारखान्याच्या कामगार वादातून हलकर्णी येथे तणाव निर्माण झाला. या वादात दोघांना बेदम मारहाण करण्यात आली असून, ‘स्वाभिमानी’ संघटनेच्या माजी तालुकाध्यक्षांच्या कारची तोडफोड करण्यात आली आहे.
Daulat Sugar Factory

दौलत-अथर्व साखर कारखान्याच्या कामगार वादातून हलकर्णी येथे तणाव निर्माण झाला. या वादात दोघांना बेदम मारहाण

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Chandgad Sugar Factory : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत साखर कारखान्याकडील कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात कामगार संघटना व अथर्व प्रशासनाच्या बैठकीनंतर आज दुपारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी तालुकाध्यक्ष बाळाराम फडके यांच्या मोटारीवर अनोळखींनी दगडफेक केली. यावेळी फडके मोटार चालवत होते. त्यांच्या शेजारी बसलेले दौलत सभासद संघटनेचे प्रा. विजयभाई पाटील यांच्या जबड्याला दगड लागून ते गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोरांनी फडके यांना गाडीतून बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न केला; पण दरवाजे लॉक असल्यामुळे ते बचावले.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com