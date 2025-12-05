Kolhapur News : गावात कचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, विहीर खणकाम… ग्रामसभेत उचगावच्या विकासाची नव्या योजनांनी घेतली गती

कोल्हापूर

उचगाव : येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत समृध्द पंचायत राज्य अभियान योजनेनुसार ग्रामपंचायतीने घरफाळा व पाणीपट्टी थकबाकीदारांसाठी सवलत जाहीर केली. मिळकत धारकांना घरफाळा व पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. गावात विविध योजना राबविल्या आहेत, अशी माहिती सरपंच मधुकर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.

