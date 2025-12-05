Kolhapur News : गावात कचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, विहीर खणकाम… ग्रामसभेत उचगावच्या विकासाची नव्या योजनांनी घेतली गती

उचगाव : येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत समृध्द पंचायत राज्य अभियान योजनेनुसार ग्रामपंचायतीने घरफाळा व पाणीपट्टी थकबाकीदारांसाठी सवलत जाहीर केली. मिळकत धारकांना घरफाळा व पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. गावात विविध योजना राबविल्या आहेत, अशी माहिती सरपंच मधुकर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली..कचरा उठावामुळे समाधानउचगाव स्मशानभूमीमध्ये असणारा कचरा उठाव केल्याने या परिसरातील नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. कचऱ्यामुळे दुर्गंधी येत होती. तसेच कचरा पेटवल्याने धुराचा त्रास नागरिकांना होत होता. .Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा.त्यामुळे ग्रामपंचायतीने एका खासगी खणमालकांनी मागणी केल्यानुसार त्याला कचरा दिल्यामुळे स्मशानभूमी कचरा मुक्त झाली आहे. ज्या ठिकाणी कचरा टाकला गेला आहे. तेथे तुंबलेल्या पाण्यामुळे परिसरातील लोकांना डासांचा त्रास होत होता. तोही कमी झाल्याने त्या खाणी परिसरातील लोकांनीही याला प्रतिसाद दिला..या निर्णयानुसार उचगाव ग्रामपंचायत थकबाकीदारकांना ५० टक्के कर सवलत देणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कर थकवलेल्यांना दिलासा मिळणार आहे. योजनेचा लाभ ३१ डिसेंबरअखेर घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. .Kolhapur Vendor Tax Concerns : ग्रामीण आठवड्याबाजारांतील कर वसुलीवर संशय; समितीचे तीन कर्मचारी प्रत्यक्ष नियंत्रणात असूनही गैरव्यवहार.मागील तीन वर्षांत रुग्णवाहिका व शववाहिका मोफत, उचगाव स्मशानभूमीत मोफत अंत्यसंस्कार, ग्रामपंचायतीजवळ आठवडा बाजार, मेन रोड ते सुतारमळा दिवाबत्ती, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी सार्वजनिक विहीर खुदाई, ग्रामनिधीतून व यात्रा समिती यांच्या निधीमधून मुख्य कमान, स्मशानभूमी परिसरात असलेला कचरा डेपोतील कचरा एका खासगी खाणीमध्ये मागणी केल्याने कचरा टाकून स्मशानभूमी परिसर कचरा मुक्त केला. .गावात यापुढे ओला कचरा व सुका कचरा वेगळा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा मानस बोलून दाखवला. शासनाकडून निधी येताच विहिरीतील पाण्यासाठी फिल्टर हाऊस बांधण्याचा संकल्प केला..ग्रामपंचायत अधिकारी राजेंद्र गाडवे, ग्रामपंचायत सदस्य विराग करी, संदीप पाटील, राहुल मोळे, तुषार पाटील, अरविंद शिंदे, गुरुदेव माने, शामराव यादव, सूरज पाटील, विनायक हावळ, पृथ्वी चव्हाण उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.