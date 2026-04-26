Uday Samant Kagal : उदय सामंतांचे मुश्रीफांना बालेकिल्ल्यातच आव्हान, 'कागल मतदारसंघ शिवसेनेचा होईल'; मंडलिकांना पाठबळ

Hasan Mushrif vs Uday Samant : कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेनेला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देत आगामी काळात जिल्हा भगवामय करण्याचा मानस आहे. कागलमधील शिवसैनिकांच्या चेहऱ्यावरील उत्साह, वीरेंद्र मंडलिकांच्या भाषणातील जोश पाहता कागल मतदारसंघ शिवसेनेचाच बालेकिल्ला असेल,' असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले..हमीदवाडा (ता. कागल) येथे कागल विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना-युवासेना पदाधिकारी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक अर्जुन आबिटकर, पश्चिम महाराष्ट्र युवासेना निरीक्षक वीरेंद्र मंडलिक उपस्थित होते..मंत्री सामंत म्हणाले, 'बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा प्रसार कोल्हापुरातील शिवसैनिकांनी प्रभावीपणे युवापिढीपर्यंत पोहोचवला आहे.' वीरेंद्र मंडलिक म्हणाले, 'आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जाणारा कागल मतदारसंघ शिवसेनेच्या ताब्यात येईल. यासाठी कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच संघटन वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कागल, मुरगूड आणि गडहिंग्लज येथे लवकरच पक्षकार्यालयाचे उद्घाटन मंत्री सामंत यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.'.युवासेनेचे तालुकाध्यक्ष सुधीर पाटोळे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी शिवानंद माळी, शीतल फराकटे, अनिल कांबळे, राज कांबळे, लखन हेगडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील, युवासेनेचे जिल्हाध्यक्ष रोहन निर्मळ, 'सदासाखर'चे उपाध्यक्ष आनंदराव फराकटे, जिल्हाप्रमुख विजय बलुगडे, संजय संकपाळ, रेखाताई मांगले, सुहास खराडे आदी उपस्थित होते. महेश घाटगे यांनी आभार मानले..Uday Samant : आयटी पार्कसाठीची जागा हस्तांतरित करणार; उद्योजकांची सातारा, कोल्हापूरमध्ये कार्यशाळा घेणार.नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर टीका'१५ मे २०२२ रोजी मुरगूड येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे तसेच राधानगरी येथे शाहू सृष्टीचे उद्घाटन तत्कालीन पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते होणार होते. मात्र, ते उपस्थित राहिले नसल्याचा संदर्भ देत मंत्री सामंत यांनी नाव न घेता टीका केली. 'छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज यांच्यावर प्रेम नसलेले नेते अशा ऐतिहासिक कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहतात,' अशी टिप्पणी त्यांनी केली.