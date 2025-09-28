कोल्हापूर

Udupi Shocking Killing : उडुपीत भरदिवसा गुंडाची गोळ्या घालून हत्या, सीसीटीव्ही फुटेज समोर

CCTV Footage Out : स्थानिक वादांमध्येही त्याचा सहभाग असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिसांनी हत्येचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
Udupi Shocking Killing

Udupi Shocking Killing

Sandeep Shirguppe
घटना – उडुपी जिल्ह्यातील मालपे येथे शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता सैफुद्दीन (३८, मणिपाल) याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली; तो वाहतूक व्यवसायात असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा होता.

तपास – हल्लेखोर मोटारसायकलवरून पळून गेले; सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे व हत्येमागील हेतू शोधला जात आहे.

सुरक्षा – घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांनी मालपे व आसपासच्या भागात गस्त वाढवून अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली आहे.

Udupi Shot Dead : उडुपी जिल्ह्यातील मालपे भागात शनिवारी गुंडाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मृताचे नाव सैफुद्दीन (वय ३८) असे आहे. तो मणिपालचा रहिवासी आहे. तो वाहतूक व्यवसायात होता आणि त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती, असे पोलिसांनी सांगितले.

