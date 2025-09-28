Udupi Shocking Killing : उडुपीत भरदिवसा गुंडाची गोळ्या घालून हत्या, सीसीटीव्ही फुटेज समोर

घटना – उडुपी जिल्ह्यातील मालपे येथे शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता सैफुद्दीन (३८, मणिपाल) याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली; तो वाहतूक व्यवसायात असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा होता.तपास – हल्लेखोर मोटारसायकलवरून पळून गेले; सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे व हत्येमागील हेतू शोधला जात आहे.सुरक्षा – घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांनी मालपे व आसपासच्या भागात गस्त वाढवून अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली आहे..Udupi Shot Dead : उडुपी जिल्ह्यातील मालपे भागात शनिवारी गुंडाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मृताचे नाव सैफुद्दीन (वय ३८) असे आहे. तो मणिपालचा रहिवासी आहे. तो वाहतूक व्यवसायात होता आणि त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती, असे पोलिसांनी सांगितले..स्थानिक वादांमध्येही त्याचा सहभाग असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिसांनी हत्येचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सैफुद्दीनवर त्याच्या कामाच्या ठिकाणाजवळ हल्ला झाला. सकाळी १०.३० वाजता हल्लेखोरांच्या गटाने त्याच्यावर गोळीबार केला. मोटारसायकलवरून पळून जाण्यापूर्वी हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर अनेक वेळा गोळ्या झाडल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..उडुपीचे पोलिस अधीक्षक हरिराम शंकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी अनेक पथके तयार केली आहेत. आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे आणि सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांची तपासणी करत आहोत. हत्येमागील हेतू तपासला जात आहे, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. या घटनेमुळे परिसरात तणाव वाढला आहे. पोलिसांनी मालपे आणि आसपासच्या भागात गस्त वाढवली असून, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले आहेत..Kolhapur Shocking News : गटारीत बुडणाऱ्या छोट्या भावाला, वाचविताना मोठ्या भावाचा मृत्यू; कोल्हापुरातील घटनेने खळबळ.प्र.१: हत्येचा प्रकार कसा होता?उ. – हल्लेखोरांच्या गटाने सकाळी १०.३० वाजता त्याच्यावर अनेक गोळ्या झाडल्या आणि मोटारसायकलवरून पळून गेले.प्र.२: सध्या पोलिसांनी काय पावले उचलली आहेत?उ. – गुन्हा नोंदवून अनेक पथके तयार केली आहेत, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब घेतले जात आहेत.प्र.३: या घटनेमुळे परिसराची स्थिती कशी आहे?उ. – परिसरात तणाव वाढल्याने पोलिसांनी गस्त वाढवली असून अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.