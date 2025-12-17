Kolhapur Crime : अल्पवयीन विद्यार्थींनी गणवेशातचं विहिरीत मृतावस्थेत आढळली, घरात नेमकं काय सांगितलं अन्...

कोल्हापूर : उजळाईवाडीत राहणाऱ्या युवतीचा मृतदेह कृषी महाविद्यालयामागील विहिरीत आज मिळून आला. पद्मावती नरेश सावंत (वय १६, रा. उजळाईवाडी) असे तिचे नाव आहे. दुपारी चारच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. .महाविद्यालयाच्या गणवेशातच हा मृतदेह मिळाला. विहिरीबाहेर काढून तिला सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पद्मावती आज सकाळी महाविद्यालयात जाते, असे सांगून बाहेर पडली होती. .Sawantwadi Girl Death : हृदय पिळवटणारी घटना! पहाटे दार उघडलं अन् वडिलांनी पाहिलं धक्कादायक दृश्य; बारावीत शिकणाऱ्या मयुरीनं....दुपारी चारच्या सुमारास तिचा मृतदेह विहिरीत मिळून आल्याने तो बाहेर काढून सीपीआरमध्ये आणला. तिच्याजवळील ओळखपत्र, महाविद्यालयातील कागदपत्रांवरून तिची ओळख पटली. पोलिसांनी तिच्या नातेवाइकांशी संपर्क केला. .पद्मापतीचे वडील आजारी असून तिची आई खासगी नोकरी करते. या घटनेची माहिती मिळताच तिची आई, बहीण सीपीआरमध्ये दाखल झाल्या. त्यांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटणारा होता. उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. याची नोंद राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात झाली..Kolhapur Crime : कोल्हापुरात खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत आढळला तरुणाचा मृतदेह; वायरने गळा आवळून केला खून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.