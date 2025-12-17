कोल्हापूर

Kolhapur Crime : अल्पवयीन विद्यार्थींनी गणवेशातचं विहिरीत मृतावस्थेत आढळली, घरात नेमकं काय सांगितलं अन्...

Teenage Girl Found Dead in Well : उजळाईवाडी येथे राहणारी १६ वर्षीय पद्मावती सावंत महाविद्यालयात जाते असे सांगून घरातून बाहेर पडली; मात्र दुपारी तिचा मृतदेह विहिरीत सापडल्याने परिसरात खळबळ उडाली.
Teenage Girl Found Dead in Well

Teenage Girl Found Dead in Well

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : उजळाईवाडीत राहणाऱ्या युवतीचा मृतदेह कृषी महाविद्यालयामागील विहिरीत आज मिळून आला. पद्मावती नरेश सावंत (वय १६, रा. उजळाईवाडी) असे तिचे नाव आहे. दुपारी चारच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
College
Death by drowning
Drowning death News
Drowning death
Death girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com