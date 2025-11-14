कोल्हापूर

Shirol Election: उल्हास पाटीलांचा ‘शिंदे गट’ गजर; राजर्षी शाहू आघाडीतून शिरोळच्या राजकारणात नवी समीकरणे!

Kolhapur Politics: शिरोळ तालुक्यात उल्हास पाटील आणि आमदार यड्रावकर यांनी राजर्षी शाहू आघाडीतून तिन्ही नगरपरिषदांच्या निवडणुका एकत्र लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
Kolhapur Politics

Kolhapur Politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरोळ: माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचे निश्चित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील आगामी सर्व निवडणुका आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासमवेत लढविण्यात येणार आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
political parties
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com