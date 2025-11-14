Shirol Election: उल्हास पाटीलांचा ‘शिंदे गट’ गजर; राजर्षी शाहू आघाडीतून शिरोळच्या राजकारणात नवी समीकरणे!

शिरोळ: माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचे निश्चित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील आगामी सर्व निवडणुका आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासमवेत लढविण्यात येणार आहेत. .तालुक्यातील तिन्ही नगरपरिषदेच्या निवडणुका राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्याचा निर्णय आमदार पाटील व माजी आमदार पाटील यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बोलताना व्यक्त केला..Chandrakant Patil Sangli : सांगलीत भाजपकडून मित्रपक्षांना थेट दुय्यम दर्जा, 'जागा उरल्या तर मित्रपक्षांचा विचार'; चंद्रकांत दादांनी थेटच सांगितलं....माजी आमदार पाटील म्हणाले, ‘उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करावे, अशी भावना कार्यकर्ते व्यक्त करत होते. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर येथे गुरुवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार पाटील-यड्रावकर यांच्यासमवेत बैठक झाली. .यात शिंदे यांनी महापुराच्या काळात योगदान दिले आहे. तालुक्याच्या विकासासाठी यापूर्वी अनेक वेळा निधी दिला. यामुळे जुन्या सहकाऱ्यांबरोबर असलेले संबंध आणखी घट्ट करण्याकरिता आणि तालुक्याच्या विकासासाठी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे.’.Kolhapur Politics: स्थानिकच्या निवडणुकीत राजकारण तापणार | Sakal News .आमदार पाटील-यड्रावकर म्हणाले, ‘ज्यांनी एकमेकांवर अनेक आरोप केले, ते जर सत्तेसाठी एकत्रित असतील तर उल्हास पाटील यांनी माझ्यावरती आरोप केलले नाहीत आणि तालुक्याच्या विकासासाठी हातात हात घालून काम करण्यासाठी आम्ही एकत्र येण्यात अडचण नाही. .राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून तालुक्यातील तिन्ही नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही दोघेही कार्यकर्त्यांना बळ देणार आहोत.’ माजी नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील यांनी पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांची माहिती दिली. विश्वास काळे यांनी आभार मानले..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्यातील निवडणुकीच्या धामधुमीत आहेत. माझ्या घरी शुभकार्य आहे. यामुळे पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम सर्व निवडणुकीनंतर आणि शुभकार्यानंतर होणार आहे.- उल्हास पाटील, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.