कोल्हापूर: रविवारी रात्री जेवायला बाहेर गेलेले उमेश व गणेश पाथरूट यांचा अपघात होऊन त्यात त्यांचा बळी गेला. आज सकाळी त्यांचे मृतदेह घरी आल्यावर कुटुंबीयांनी एकच हंबरडा फोडून आक्रोश केला. यामुळे उपस्थितांनाही गलबलून येत संपूर्ण सायबर चौैकावर शोककळा पसरली. ‘आता आमच्या कुटुंबाचा आधार कोण, या चिमुकल्यांचे कसे होणार?’ अशा शब्दांत नातेवाइकांनी आपला संताप आणि हतबलता व्यक्त केली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.यामुळे वातावरण सुन्न झाले. वडिलांचे छत्र हरवल्याने दोघांच्याही लहान मुलांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. सायबर चौकातील पाथरूट गल्ली येथे राहणाऱ्या या दोघांच्याही खांद्यावर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. ते एकमेकांचे मामे व आतेभाऊ; परंतु मित्रासारखेच त्यांचे नाते होते. दोघांचाही मनमिळाऊ स्वभाव असल्याने परिसरात त्यांचा चांगला लोकसंग्रह होता. ते दोघेही दगडाचे घडीव काम करून कातळशिल्पासह विविध वस्तू तयार करत होते. ते दोघे सरनोबतवाडी येथे एका ठिकाणी कामाला होते. गणेशला पत्नी, आई-वडिलांसह १२ वर्षांचा एक व नऊ वर्षाचा एक अशी दोन लहान मुले आहेत, तर उमेशला पत्नी, वडिलांसह एक भाऊ व चार वर्षांचा एक लहान मुलगा आहे..रविवारी रात्री हे दोघे जेवायला उमेशच्या मोपेडवरून शिवाजी विद्यापीठ ते शाहू टोल नाका मार्गावरून जात होते. पावणेबाराच्या सुमारास त्यांच्या मोपेडला मद्यधुंद अवस्थेतील पद्मसिंह पाटील यांच्या चारचाकीची जोरदार धडक बसून त्यांचा मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पाथरूट गल्लीतील नागरिक, मित्रमंडळी आणि नातेवाइकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. येथे मोठ्या संख्येने लोक गोळा झाले होते. आरोपीला अटक होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा पवित्रा नातेवाइकांसह मित्रपरिवाराने घेतला. त्यावेळी पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी उपस्थितांची समजूत काढल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन ते शवविच्छेदनासाठी शेंडा पार्क येथे पाठवले..शवविच्छेदनानंतर सकाळी मृतदेह पाथरूट गल्लीतील घरी आणले. त्यावेळी कुटुंबीय आणि नातेवाइकांनी फोडलेला हंबरडा आणि आक्रोश उपस्थितांचे काळीज पिळवटून टाकणारा होता. लहान मुलांचे चेहरे पाहून तर उपस्थितांच्याही डोळ्यांच्या कडा ओलावल्या. कुटुंबीयांना भरपाई मिळावी घरातील कर्त्या पुरुषांचे अपघाती निधन झाल्याने कुटुंब हवालदिल झाले. त्यामुळे कुटुंबीयांना आर्थिक स्वरूपात नुकसान भरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा संयुक्त सायबर चौक तरुण मंडळाचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.\rदोन महिन्यांपूर्वीच कर्जावर घेतली होती मोपेड दोन महिन्यांपूर्वीच उमेशने नवीन मोपेड कर्जावर घेतली होती. तिचाच अपघात होऊन दोघांचा मृत्यू झाला. गणेशनेही अलीकडे राहते घर नव्याने बांधले होते. त्यासाठीही कर्ज काढले होते. आपल्या कष्टाच्या कमाईतूनच दोघांच्याही कुटुंबाचा चरितार्थ व कर्जाचे हप्ते भरले जात होते. त्यामुळे आता पुढे कसे होणार? हे सांगताना त्यांच्या नातेवाइकांच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा वाहू लागल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.