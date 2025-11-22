Kolhapur News : काटामारी करणाऱ्या साखर कारखान्यांना अधिकाऱ्यांकडूनच खतपाणी? आदेश नसतानाही तपासले वजनकाटे, साखर आयुक्त कारवाई करणार का?

कोल्हापूर: सातारा जिल्ह्यातील वैध मापनशास्त्र कार्यालयातील योगेश अग्रवाल नावाच्या निरीक्षकाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे वजनकाटे तपासण्याचे कोणतेही आदेश नसतानाही, त्यांनी जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांचे वजनकाटे तपासून ते प्रमाणानुसार योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. या प्रकाराबाबत सहायक निरीक्षक अग्रवाल यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी आज दिले..पुणे साखर संकुल येथे कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत स्वाभिमानी संभाजीराजे ब्रिगेडचे अध्यक्ष रूपेश पाटील यांनी या तपासणीबाबत शंका व्यक्त केली. त्यावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील वैध मापक निरीक्षक दत्तात्रय पवार यांनी, ‘वजनकाटे तपासण्याबाबत कोणालाही आदेश दिले नाहीत’, असे स्पष्ट केले..Sugarcane Issue Sangli : सांगलीत ऊसदराचे आंदोलन पेटणार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तोडगा नाहीच, कारखान्यांना पाच दिवसांचा अल्टीमेटम. त्यामुळे साताऱ्यातून आलेल्या अग्रवाल यांचे बिंग फुटले. कोल्हापुरातील तीनपेक्षा जास्त कारखाने आदेशांशिवाय तपासल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. हा प्रकार साखर आयुक्तांच्या उपस्थितीतच उघड झाल्याने पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली..ऊसदर व इतर मागण्यांबाबतची चर्चा सुरू असताना, कोल्हापूर जिल्ह्यात वजन-मापे कार्यालयाच्या भरारी पथकाने आदेशांशिवाय काही कारखान्यांचे वजनकाटे तपासल्याची माहिती बैठकीत समोर आली. वजन-मापक निरीक्षक दत्तात्रय पवार यांनी भरारी पथकाला कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे आयुक्तांसमोर स्पष्ट केले..Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....साखर आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात सहायक नियंत्रक ज्योती पाटील यांचाही सहभाग असल्याचे समोर आले असून, त्यांच्यावरही कडक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. अग्रवाल यांनी स्वतः वजनकाटे तपासल्याचे कबूल केल्याने उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदेश नसताना तपासणी कशी?स्वाभिमानी संभाजीराजे ब्रिगेडचे अध्यक्ष रूपेश पाटील यांनी साताऱ्यातील सहायक निरीक्षक योगेश अग्रवाल यांना फोन करून विचारणा केली असता, अग्रवाल यांनी, ‘आम्ही भरारी पथकामार्फत कारखान्यांचे काटे तपासत आहोत,’ असे सांगितले. मात्र वजन-मापे निरीक्षकांनी आदेश दिले नसताना तपासणी कशी केली, याचे उत्तर अग्रवाल देऊ शकले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.