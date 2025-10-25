Unseasonal Rain : अवकाळी पुन्हा परतला, अजून किती दिवस पाऊस पाठ सोडणार नाही; कोल्हापुरात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

Weather Update Maharashtra : ऐन दिवाळी सणानंतर पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाने शहरासह जिल्ह्यात आज जोरदार हजेरी लावली. यामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. दुपारनंतर मुसळधार सरी कोसळायला सुरुवात होऊन रात्रीपर्यंत हे चित्र राहिले. यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊन काढणीला आलेली पिके नुकसानीच्या उंबरठ्यावर आली आहेत, तर शहरातील नागरिक, विक्रेते, वाहनधारकांची तारांबळ उडाली. ठिकठिकाणी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने गैरसोय झालेल्या नागरिकांकडून महापालिकेच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त करण्यात आला..सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण राहिले. त्यामुळे आज दिवसभरात पाऊस पडण्याची शक्यता होती. त्यानुसार दुपारनंतर वातावरणात अचानक बदल होऊन ढग दाटून आले. त्यानंतर काही क्षणातच पावसाच्या जोरदार सरी कोसळायला सुरुवात झाली. सायंकाळपर्यंत पावसाचा जोर राहीला. त्यानंतर काही काळ उघडीप देत पुन्हा जोर धरला. रात्रीपर्यंत हा पाऊस सुरुच राहीला..शहरासह जवळपास सर्वच तालुक्यात हे चित्र राहीले. शहरात महाद्वार रोड, मिरजकर तिकटी, बिंदू चौक, राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी येथील विक्रेते, व्यापारी, भाजी व्रिकेते यांच्यासह खरेदीला आलेल्या नागरिकांची तारांबळ उडाली. तसेच शहरातील गटारी, नाले हे दुथड्या भरुन वाहु लागल्याने काही ठिकाणी हे पाणी तुंबून रस्त्यावर आले. तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनधारकांना त्रास सहन करतच मार्गक्रमण करावे लागले. काही दिवसांपूर्वी महापालिकेकडून रस्त्यांचे पॅचवर्क करण्यात आले होते. त्यातील अनेक ठिकाणी बारीक खडी बाहेर आल्याचे दिसून आले. अचानक झालेल्या या पावसाने काही भागांत काहीवेळ वीजपुरवठा ही खंडित झाला. यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली..Kolhapur Kagal Video : कागलला उरुसात जायंट व्हील पाळण्यात नागरिक अडकले, तब्बल २ तासांचा थरार; पाळणा लॉक झाला अन्.ग्रामीण भागांत ही पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याचे चित्र होते. त्यामुळे शेतातील भात, सोयाबीन, मका, भाजीपाला या पिकांचे नुकसान होण्याच्या मार्गावर आहे. यातील काढणीला आलेली भात पिके या पावसाने भिजल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत. मे महिन्यापासूनच शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहणाऱ्या या पावसाने आताही पाठ सोडलेली नाही, अशा निराशाजनक प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटल्या..थंडीऐवजी पाऊसऑक्टोबर महिन्यात थंडीला सुरुवात होते. त्यामुळे आता ‘अश्विन’नंतर तरी थंडी सुरू होईल, असा अंदाज होता. परंतु, तीन दिवसांत पुन्हा अवकाळी पावसाचे पुनरागमन झाल्याने थंडी गायब झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मागील मे महिन्यात उन्हाळ्यात जसा पावसाने हजेरी लावून हंगामाचे चित्रच बदलून टाकले. तसे आता पुन्हा थंडीच्या हंगामातही पाऊस सुरू झाल्याने थंडीऐवजी पाऊसच पडतो की काय? अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.