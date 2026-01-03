कोल्हापूर

Kolhapur City : पाणी, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्थेवर ताण; विकास नियोजन कुठे कमी पडतेय?

Urban Vertical Growth : विकास आराखड्यातील रस्ते अपूर्ण राहिल्याने वाहतूक कोंडी वाढत असून, जुन्या वस्त्यांतील उभी वाढ अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे.
Rapid vertical growth puts pressuredemanding timely administrative action

सकाळ वृत्तसेवासंतोष मिठारी
कोल्हापूर : हद्दवाढीचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने जागेची कमतरता जाणवत असून, वेगाने विस्तार होतअसलेल्या नागरिकरणाच्या दबावाने शहरात उंच इमारतींची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्वरूपातील शहराची उभी वाढ विकासाच्या दिशेने पडणारे पाऊल समजले जाते.

