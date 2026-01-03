Kolhapur City : पाणी, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्थेवर ताण; विकास नियोजन कुठे कमी पडतेय?

कोल्हापूर : हद्दवाढीचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने जागेची कमतरता जाणवत असून, वेगाने विस्तार होतअसलेल्या नागरिकरणाच्या दबावाने शहरात उंच इमारतींची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्वरूपातील शहराची उभी वाढ विकासाच्या दिशेने पडणारे पाऊल समजले जाते. .मात्र, त्यातून विविध नागरी समस्यांची तीव्रता वाढत असून, सध्याच्या पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढत आहे. ते रोखण्याकडे महापालिका प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना, कार्यवाही होत नाही. भविष्यातील विचार करता प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी वेळीच योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे.- संतोष मिठारी.Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.महापालिका असलेल्या शहरात विविध सुविधांचा पसारा वाढला आहे. १९७२ च्या दरम्यानच्या लोकसंख्येत वाढ झाली. या लोकसंख्येची गरज भागवता भागवता शहरातील जागाच संपून गेल्या आहेत. २००० पूर्वी राज्यातील मोठ्या शहरांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर असणाऱ्या कोल्हापूर शहराची सध्या पीछेहाट झाली आहे. .जागा अपुरी पडत असल्याने पर्यायाने शहराची उभी वाढत होत आहे. मात्र, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थाही या उभ्या वाढीशी सुसंगत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक भागांत पाण्याचा दाब कमी होतो. सांडपाण्याचे ओव्हर फ्लो होण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. शहरातील विकास आराखड्यातील पूर्ण प्रस्तावित रस्ते झालेले नसल्याने सध्याच्या रस्त्यांवर ताण येत आहे. .Kolhapur City : हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा श्वास कोंडला; विकास, उत्पन्न आणि भवितव्य धोक्यात.अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे होत आहेत. त्यासाठी रस्त्यांचे आरक्षण झाले, तर त्याला काही प्रमाणात आळा बसेल. विशेषतः जुन्या वस्त्यांमध्ये नव्या उंच इमारती उभारल्याने सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहर नियोजन अधिक शिस्तबद्धपणे होण्याची खूप गरज आहे. .उंच इमारतींना परवानगी देताना रस्त्यांची रुंदी, पार्किंगची व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि आपत्कालीन सेवा यांचा समन्वयाने विचार करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच त्याठिकाणी पाणी वितरण, सांडपाणी व्यवस्थापन, प्रशस्त रस्ते अशा भक्कम पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहराची उभी वाढ अपरिहार्य असली तरी, ती शाश्वत आणि शहरवासीयांच्या सोयीसाठी नियोजित विकास महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..महसुलाच्या तुलनेत खर्च नाहीराज्य सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्यानंतर शहरातील बांधकाम क्षेत्राची उभी वाढ होऊ लागली. उंच इमारती उभा राहू लागल्या. आता कोल्हापूरमध्ये २३ मजली इमारत उभारणीसाठी शासनाची परवानगी आहे..शहरात पाच, सात, आठ, दहा, पंधरा, अठरा, एकवीस आणि तेवीस मजल्यापर्यंतच्या इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. त्यात अकरा आणि पंधरा मजली इमारतींचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या ६० हून अधिक उंच इमारतींची कामे सुरू आहेत. .अशा उंच इमारतींच्या बांधकामासाठी परवानगी देण्यापूर्वी महापालिका ज्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांकडून महसूल घेते. त्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर खर्च करत नाही. त्यामुळे सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. ते रोखण्यासाठी महापालिकेने पायाभूत सुविधा भक्कम कराव्यात, अशी मागणी क्रीडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी केली..हद्द वाढविल्याशिवाय पर्याय नाहीजिथे उपलब्ध आहे, ती जागा वापरात आणून शहरात नोकरी, व्यवसायासाठी येणाऱ्या नागरिकांची व्यवस्था केली. पुढे जाऊन त्यांच्या पाणी, आरोग्य, वीज, रस्ते यासारख्या सुविधांची उभारणी करावी लागली; पण आता त्यासाठीची जागाच संपल्याची वस्तुस्थिती आहे. .जी जागा आहे ती पुराच्या पाण्याखाली जाते. रेड, ब्ल्यूबरोबरच यलो लाईनही जलसंपदा विभागाने आखल्याने उत्तर-पूर्व, काही पश्चिमेचीही बाजू संपली आहे. त्यामुळे नवीन जागेत हद्द वाढवल्याशिवाय पर्याय नाही..... तर उत्पन्न वाढेल, सुविधा मिळतीलमहापालिका प्रशासनाच्या पातळीवर अजूनही घरफाळा वसुलीत त्रुटी आहेत. ओपन स्पेसचा उत्पन्न वाढीसाठी वापर होत नाही, अशा उणिवांमुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळत नाही. या त्रुटी दूर करून करदाते, मिळकतधारकांची अडचण समजून घेऊन प्रशासनाने कार्यवाही केल्यास कर वसुली अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल. त्यामुळे महारपालिकेचे उत्पन्न वाढून अर्थिक स्थिती भक्कम होईल. त्यातून निश्चितपणे भक्कम पायाभूत सुविधा मिळतील..दृष्टिक्षेपातशहराची लोकसंख्या = ५ लाख ४९ हजारसध्या तयार असलेले फ्लॅट = ३ हजारनव्याने साकारणाऱ्या उंच इमारती = ६०या इमारतीतून तयार होणारे फ्लॅट = ५ हजार.असे वाढले शहराचे क्षेत्रफळवर्ष क्षेत्रफळ(चौरस किलोमीटरमध्ये)१८७१ ९१९४१ १७१९४६ ६६.८२. शहराची आडवी वाढ होत नसल्याने उभी वाढ होत आहे. उभा राहणाऱ्या उंच इमारतींना आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यासाठी महापालिकेने योग्य नियोजनाद्वारे निधी या सुविधांसाठी खर्च करावा. ड्रेनेजलाईन, रस्ते रुंदीकरण, पाणीपुरवठा अशा सुविधा भक्कम कराव्यात. - प्रणव क्षीरसागर, राजारामपुरी. उंच इमारतीच्या परिसरात महापालिकेने पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, प्रशस्त रस्ते अशा सुविधा पुरविल्या जात नसल्याने नागरिकांना ते त्रासदायक ठरत आहे. या सुविधांबाबत भविष्यातील दृष्टीने शासन आणि महापालिकेकडून नियोजन आवश्यक आहे.- मोनिका बकरे, रचनाकार हौसिंग सोसायटी संभाजीनगर. शहर विकास आराखड्यानुसार रस्ते विकास होत नाही. महापालिकेकडून रस्ते विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. बांधकाम नियमावलीनुसार रस्ते विकासासाठी टीडीआर देण्याचा पर्याय महापालिकेकडे आहे. त्याचा प्राधान्याने वापर करणे आवश्यक आहे. - नंदकिशोर पाटील, टाकाळा रोड, राजारामपुरी. आगामी काळात शहराची उभी वाढ (उंच इमारतींचा विकास) अपरिहार्य असणार आहे. सध्या उंच इमारतींना पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. ही स्थिती बदलण्याच्यादृष्टीने महापालिकेने नियोजनपूर्वक पावले लवकर उचलावीत.- संगीता माणगावकर, देवकर पाणंद.दक्षिण काशी असणाऱ्या कोल्हापूर शहरात वाढत असलेले पर्यटन आणि साकारत असलेल्या उंच इमारतींच्या माध्यमातून होणारे नागरिकरण महापालिका आणि शासनाने लक्षात घ्यावे. त्यादृष्टीने शहरातील कचरा व्यवस्थापन, चांगले रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्थेचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे.- शिल्पा कुलकर्णी, शिवाजी पार्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 