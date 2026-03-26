Vaibhavwadi Kolhapur Railway Project : वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेचा ‘डीपीआर’ तयार : रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांची माहिती

Kolhapur Konkan Railway Connectivity : वैभववाडी–कोल्हापूर रेल्वे मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाला असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे कोकण आणि कोल्हापूरदरम्यान रेल्वे संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे.
Vaibhavwadi Kolhapur Railway Line DPR : वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल अर्थात ‘डीपीआर’ तयार झाल्याची माहिती आज लोकसभेत रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिली. यामुळे येत्या काळात या प्रकल्प उभारणीच्या कामाला गती येणार आहे.

Kolhapur
railway
railway station
Konkan
Railway Job
Railway Government
Railway Administration
Railway Department
mahalaxmi railway station
AGRO KOKAN

