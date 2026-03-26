Vaibhavwadi Kolhapur Railway Project : वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेचा ‘डीपीआर’ तयार : रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांची माहिती

Vaibhavwadi Kolhapur Railway Line DPR : वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल अर्थात 'डीपीआर' तयार झाल्याची माहिती आज लोकसभेत रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिली. यामुळे येत्या काळात या प्रकल्प उभारणीच्या कामाला गती येणार आहे..गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रतीक्षा लागून राहिलेला वैभववाडी-कोल्हापूर हा १०८ किलोमीटरचा नियोजित रेल्वेमार्ग आता गतिशील ट्रॅकवर येताना दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तीन हजार ४११ कोटींची तरतूद झाल्यानंतर, या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाचे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर आता डीपीआर तयार झाल्याचे रेल्वे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे..रेल्वे प्रशासनाने 'लायडर' तंत्रज्ञानाचा वापर करून या रेल्वेमार्गाचे हवाई सर्वेक्षण केले. यातून जमिनीची उंची, झाडे, अडथळे आणि भूभागाचे सविस्तर मॅपिंग करण्यात आले आहे.या सर्वेक्षणानंतर आता प्रकल्पाचा डीपीआर तयार झाला आहे. या प्रकल्पासाठी २०१६ मध्ये अंदाजित ३,२४४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता..सद्यस्थितीत या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ६,३०० ते ६,५०० कोटींच्या दरम्यान येणार आहे. हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ५०-५० टक्के भागीदारीतून पूर्ण केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ६३८.६ हेक्टर इतकी जमीन संपादित करावी लागणार असून, भूसंपादनासाठी १,२०० कोटी इतक्या निधीची तरतूद आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनामार्फत लवकरच सुरू होणार आहे..दरम्यान, डीपीआर तयार झाल्यामुळे या प्रकल्पाला आता गती प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाला आता प्रत्यक्षात सुरुवात व्हावी, अशी अपेक्षा कोकण आणि कोल्हापूरवासीयांना आहे.