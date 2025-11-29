कोल्हापूर

Kolhapur Politics : ‘आपल्या गावचा माणूस’ ही भावना धूसर; गावागावातील उमेदवारांच्या गर्दीत मतांचे तुकडे उडून बाहेरचा उमेदवार वरचढ!

Vote Split Risks for Village : गावागावांतील निवडणूक ही नेहमीच ओळख, नाते, आपलेपणा आणि आपला माणूस कोण? फिरलेली असते. साखर कारखाना, पंचायत समिती असो किंवा जिल्हा परिषद. ‘गावचा उमेदवार’ हे चार अक्षर मतदारांच्या मनात खोलवर रूतलेले आहेत.
Vote Split Risks for Village

Vote Split Risks for Village

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापुर : गावागावांतील निवडणूक ही नेहमीच ओळख, नाते, आपलेपणा आणि आपला माणूस कोण? फिरलेली असते. साखर कारखाना, पंचायत समिती असो किंवा जिल्हा परिषद. ‘गावचा उमेदवार’ हे चार अक्षर मतदारांच्या मनात खोलवर रूतलेले आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
village
political
election
ZP
mayor
Competition
Voter
nagarpalika
Nagarpanchyat
Jilha Parishad
votes
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com