Kolhapur Politics : ‘आपल्या गावचा माणूस’ ही भावना धूसर; गावागावातील उमेदवारांच्या गर्दीत मतांचे तुकडे उडून बाहेरचा उमेदवार वरचढ!

कोल्हापुर : गावागावांतील निवडणूक ही नेहमीच ओळख, नाते, आपलेपणा आणि आपला माणूस कोण? फिरलेली असते. साखर कारखाना, पंचायत समिती असो किंवा जिल्हा परिषद. 'गावचा उमेदवार' हे चार अक्षर मतदारांच्या मनात खोलवर रूतलेले आहेत. .पक्ष, विचारधारा, विकास, नेते, मतदारांचा कल यापेक्षा आपल्या गावचा माणूस या भावनेवर अशा निवडणुकीत मतदान घेता येते. हे समीकरण आजही तितक्याच टोकदारपणे लागू आहे. मात्र, यंदाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत गावागावांतील उमेदवारांची गर्दी हेच मोठे राजकीय चित्र बदलणार आहे. - सुनील पाटील.Kolhapur Politics : दिवसा नियोजन, रात्री जोडण्या; चंदगडच्या गल्लीगल्लीत निवडणूक तापवणारी गुप्त राजकीय व्यूहरचना!.एका-एका गावात तीन-चार उमेदवार रिंगणात आहेत. एखाद्या निवडणुकीत गावचा उमेदवार म्हणून भरभरून मते घेणाऱ्या उमेदवाराला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत एकमुखी मते घेण्यावर अडचण निर्माण होणार आहे..याउलट या मतांचे गावातच चार तुकडे झालेले दिसणार आहेत. त्यामुळे गावातील दोन किंवा तीन असणाऱ्या उमेदवारांमध्ये मतांची विभागणी झाल्याचा फायदा दुसऱ्या गावातील उमेदवाराला होणार असल्याचे चित्र आहे. .Kolhapur Politics : पायाला भिंगरी बांधून उमेदवारांची धावपळ; प्रॉपर्टी कार्ड ते स्वच्छता, मुद्द्यांनी तापली कोल्हापूरची निवडणूक!.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका नेहमीच स्थानिक ओळख, नाते, आपलेपणा आणि गावाचा अभिमान याभोवती फिरत आल्या आहेत. या भावना अजूनही ताकदीने जिवंत आहेत. .आजही पक्ष कोणता, नेतृत्व कोणाचे, विकास काय यापेक्षा गावातील मतदारासाठी आपला उमेदवार हा निर्णायक मुद्दा मानला जातो. ही मानसिकता ग्रामीण राजकारणाची जुनी पायरी आहे. .मात्र, या निवडणुकीत या मानसिकतेचा राजकीय अर्थ उलट्या दिशेने फुगताना दिसतोय. गावागावांत उमेदवारीची गर्दी इतकी वाढली आहे की एक गाव–एक उमेदवार हा जुना फॉर्म्युला मोडीत निघाला आहे. अनेक गावांमध्ये एकाच पातळीवर दोन, तीन, चार किंवा याहून ही अधिक उमेदवार प्रयत्न करत आहेत. .या स्पर्धेतून 'आपल्या गावचा उमेदवार' म्हणून गठ्ठा मत मिळवण्यावर उमदेवाराला मर्यादा येणार आहेत. मतांचे तुकडे पडणार असल्याने त्याचा ठोस फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे. मतदारांच्या भावना प्रबळ असल्या तरी त्यांना दिशा देणारे घटक परस्परविरोधी आहेत..स्थानिक राजकारणी आपली पकड कायम ठेवू पाहतात. गट–तट आपली ताकद मोजतात. समाजनिहाय ओळखी स्वतःची वेगळी ठरवतात. शिवाय वैयक्तिक संबंध वेगळीच बाजू खेचतात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे गावाच्या मतांचा 'नैसर्गिक गठ्ठा' तुकडे-तुकड्यांनी उडून जाणार आहे..गावातील उमेदवारांमुळे निर्माण होणाऱ्या मतांच्या विभागणीचा सर्वाधिक लाभ हा ज्याच्याकडे बाहेरच्या गावातील आधीपासूनच गठ्ठा मते सुरक्षित आहेत त्याला होणार आहे. ही मते स्थानिक नसतात; ती सामाजिक, राजकीय, नेत्यांच्या पाठिंब्यावर आधारलेली आणि पक्षीय संघटनांच्या निर्णयांवर टिकून असतात. या समूहाची मानसिकता गावनिहाय नसते. .त्यांची मतांची दिशा ठाम, ठरलेली आणि सर्व गावांवर समान भार देणारी आहे. यामुळे, गावातील उमेदवारांच्या आपापसातील स्पर्धेचा परिणाम स्थानिक मतदारांची शक्ती परस्परांमध्ये विभागली जाणार आहे. राजकीय गणिताच्या भाषेत सांगायचे तर, स्थानिक उमेदवारांची संख्या जितकी वाढेल, तितकी गावाच्या मतांचे 'संख्यात्मक मूल्य' गमावून बाहेरचा उमेदवार 'बहुमत' घेणार अशी परिस्थिती आहे. .या सगळ्या प्रवाहात गावकऱ्यांच्या मतांच्या एकजुटीचा अभाव बाहेरच्या उमेदवारासाठी सुवर्णसंधी निर्माण करतो. त्याच्याकडे आधीच असलेली मतांची खात्री त्याला स्थानिक स्पर्धेपासून वेगळे ठेवते आणि गावागावांतील मतदान विभागातून इतर ठिकाणी तो वरचढ ठरू शकणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर एका-एका गावातून किती उमेदवार असणार त्यावर हे सर्व चित्र अवलंबून असणार आहे. यात नेत्यांचीही कसोटी लागणार आहे. .प्रत्येक गावातून दुसरा क्रमांकमतदारसंघातील प्रत्येक गावाचे मतांचे वजन वेगळे असते. पण, गावातील मतांची विभागणी ही सर्व गावांत एकसारखी होत गेली की, बाहेरचा उमेदवार प्रत्येक गावातून दुसरा क्रमांक मिळवूनही संपूर्ण मतदारसंघात पहिला क्रमांक गाठू शकतो. हे राजकारणातील एक अत्यंत कमी चर्चिलेले, पण अत्यंत प्रभावी मतदानशास्त्र आहे. गावातील उमेदवार भावना जिंकतो; पण बाहेरचा उमेदवार आकडे जिंकतो. निवडणूक शेवटी आकड्यांनीच ठरते, भावनांनी नाही, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे.