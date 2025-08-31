कोल्हापूर

Kolhapur Firing News : कोल्हापुरात किरकोळ वादातून थेट गोळीबार, हातवर करत धाड... धाड... धाड... तीन गोळ्या झाडल्या अन्

Firing Incident Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा पोलिसप्रमुख योगेशकुमार गुप्ता आणि अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार बच्चू यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपासाबाबत मार्गदर्शन केले.
Kolhapur Firing News
Kolhapur Firing Newsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Gunshots In Kolhapur : किरकोळ वादातून सुरुवात झालेल्या भांडणाचा शेवट थेट गोळीबारात झाल्याने टोप व शिरोली परिसरात खळबळ उडाली. एका बँकेसमोर झालेल्या या घटनेत प्रसंगावधान दाखवत जमावातील एका तरुणाने संशयिताचा हात वर केला. त्यामुळे तीन गोळ्या हवेत झाडल्या गेल्या आणि एकाचा जीव थोडक्यात वाचला. गोळीबारानंतर आरोपीने स्वतः शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले.

Kolhapur
police
Crime News Kolhapur
Airgun
kolhapur city

