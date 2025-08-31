Kolhapur Firing News : कोल्हापुरात किरकोळ वादातून थेट गोळीबार, हातवर करत धाड... धाड... धाड... तीन गोळ्या झाडल्या अन्

Gunshots In Kolhapur : किरकोळ वादातून सुरुवात झालेल्या भांडणाचा शेवट थेट गोळीबारात झाल्याने टोप व शिरोली परिसरात खळबळ उडाली. एका बँकेसमोर झालेल्या या घटनेत प्रसंगावधान दाखवत जमावातील एका तरुणाने संशयिताचा हात वर केला. त्यामुळे तीन गोळ्या हवेत झाडल्या गेल्या आणि एकाचा जीव थोडक्यात वाचला. गोळीबारानंतर आरोपीने स्वतः शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले..गणेश अर्जुन शेलार (वय ४२, रा. संभापूर, ता. हातकणंगले) असे संशयिताचे नाव आहे. शनिवारी संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास शिये फाटा (टोप) येथे फेडरल बँकेसमोर ही घटना घडली. जिल्हा पोलिसप्रमुख योगेशकुमार गुप्ता आणि अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार बच्चू यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपासाबाबत मार्गदर्शन केले..याबाबत घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी- गणेश शेलार, नितीन पाटील (रा. नागाव) आणि विजय धोंडीराम पोवार (रा. टोप) हे तिघे मित्र असून, एका महिलेशी असलेल्या संबंधावरून त्यांच्यात गैरसमज निर्माण झाले होते. शनिवारी (ता. ३०) संध्याकाळी गणेश शेलार एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी गेला असता, ही माहिती नितीन पाटील व विजय पोवार यांना मिळाली. त्यामुळे वीस-पंचवीस जणांचा जमाव घेऊन नितीन व विजय बॅंकेसमोर आले..Road Accident Kolhapur : कामातून दोन परप्रांतिय मित्रांची घट्ट मैत्री पण नियतीच्या मनात काही वेगळचं, अपघातात दोघांचा मृत्यू.गणेश एटीएम मधून बाहेर येताच त्यांनी गणेशला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. जमावात एकटे पडल्याने गणेशने विजयवर रिव्हाल्व्हर रोखले. तो गोळीबार करणार, इतक्यात मागे उभ्या असलेल्या तरुणांनी त्याचा हात वर उचलला. त्यामुळे गोळ्या थेट लागण्याऐवजी हवेत झाडल्या गेल्या. गोळीबारामुळे जमाव पांगला आणि गणेश आपली मोटारसायकल घेऊन पोलिस ठाण्यात आला. त्यानंतर त्याने घडलेली सर्व हाकिकत पोलिसांना सांगितली..घटनेनंतर विजय पोवार याचे समर्थक मोठ्या संख्येने पोलिस ठाण्यासमोर जमा झाले होते. पोलिसांनी जमावाला पांगवले. रात्री आठ वाजता अपर पोलिस अधीक्षक बच्चू आणि करवीरचे उपविभागीय अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आरोपीकडून माहिती घेतली. प्राथमिक चौकशीत हा वाद आर्थिक देवाण-घेवाण किंवा पूर्ववैमनस्यामुळे नसून एका ‘नाजूक’ प्रकरणातून झाल्याचे समोर आले. शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांनी आरोपी गणेश शेलारला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून पिस्तूल व रिकामे काडतूस जप्त केले असून, उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते..विजय पोवारचा आरोपगणेश शेलार हा आत्मसंरक्षणासाठी गोळीबार केला असल्याचा बनाव करत आहे. प्रत्यक्षात त्याने रिव्हॉल्व्हर माझ्या डोक्याला रोखले होते. तो नशेत होता. माझ्या मित्राने त्याचा हात वर केला नसता, तर मी जिवंत राहिलो नसतो, असे विजय पोवार याने पोलिसांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.