Vishwas Nangre Patil Fact Check : 'भाकरी करपली नाहीच' आयपीएस विश्वास नांगरे पाटलांनी कविता लिहली की नाही?, महाराष्ट्र सरकारकडून फॅक्ट चेक

Maharashtra government fact check : सोशल मीडियावर सध्या "भाकरी करपली, भाकरी करपतच राहिली…" अशा मजकुरासह वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांच्या फोटोसह एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये व्यवस्थेवर भाष्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याची पडताळणी केल्यानंतर हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..प्राथमिक तपासात विश्वास नांगरे पाटील यांनी त्यांच्या कोणत्याही अधिकृत भाषणात, मुलाखतीत किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात असे विधान केल्याचे आढळून आलेले नाही. संबंधित पोस्ट ही एडिट करून तयार करण्यात आलेली बनावट पोस्ट असल्याचे समोर आले आहे..काय आहे व्हायरल पोस्टमध्ये?व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये भाकरी करपली.आचारी म्हणाला, "तवा बदला!"भाकरी पुन्हा करपली.आचारी म्हणाला, "पीठ बदला!"भाकरी तरीही करपलीच.आचारी म्हणाला, "पाणी बदला!"पुन्हा तेच... भाकरी पुन्हा करपलीच.आचारी म्हणाला, "चूल बदला!"तरीदेखील परिणाम शून्य.भाकरी करपतच राहिली.पण एकाची देखील"आचारी बदला!"म्हणण्याची हिंमत झाली नाही!हीच स्थिती सध्या देशाची झाली आहे. – विश्वास नांगरे पाटील असा मजकूर वापरून तो विश्वास नांगरे पाटील यांच्या नावाने व्हायरल केला आहे. पोस्टवर त्यांचा फोटो असल्याने ती खरी समजून पुढे शेअर केली जात आहे..अधिकृत नोंदींमध्ये उल्लेख नाहीविश्वास नांगरे पाटील यांच्या उपलब्ध भाषणांचे व्हिडिओ, मुलाखती तसेच अधिकृत सार्वजनिक निवेदनांमध्ये अशा प्रकारचे वक्तव्य आढळत नाही. त्यामुळे हा मजकूर त्यांच्या नावाने खोटेपणाने जोडण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली आहे..Vishwas Nangare Patil: विश्वास नांगरे पाटील पुण्याचे नवे आयुक्त? शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या स्टेटसमुळे चर्चा.सायबर सेलमध्ये तक्रारया प्रकरणी संबंधित बनावट पोस्ट प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात सायबर सेलमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पोस्टचा मूळ स्त्रोत शोधण्याचे काम सुरू असून, दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..नागरिकांना आवाहनसोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट शेअर करण्यापूर्वी तिची सत्यता पडताळून पाहावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः एखाद्या वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय नेते किंवा सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वाच्या नावाने व्हायरल होणाऱ्या संदेशांबाबत अधिकृत स्रोत तपासणे आवश्यक आहे.