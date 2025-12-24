Kolhapur Muncipal : मतमोजणी पारदर्शक होण्यासाठी प्रशासन सज्ज; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दोन केंद्रांची सखोल पाहणी

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची रमणमळा धान्यगोदाम, राजारामपुरीतील व्ही. टी. पाटील सभागृह या दोन मतमोजणी केंद्रांची आज जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी पाहणी केली. जिल्हाधिकारी येडगे यांनी स्ट्राँग रूम व मतमोजणी कक्षाबाबत आवश्यक सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या..रमणमळा येथील शासकीय धान्य गोदाम येथील मतमोजणी केंद्राची पाहणी झाली. जिल्हाधिकारी येडगे यांनी स्ट्राँग रूम व मतमोजणी कक्षासाठी आवश्यक सुरक्षितता, अंतर्गत रचना व व्यवस्थापनाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. .Kolhapur Election : मतदान केंद्रांची कसून तपासणी करा; परवानगी प्रक्रिया थेट नव्या कार्यालयातून.प्रभागनिहाय मतमोजणीची व्यवस्था, टेबल मांडणी, मनुष्यबळ नियोजन तसेच अधिकारी व उमेदवार प्रतिनिधींसाठी बैठक व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर राजारामपुरी येथील व्ही. टी. पाटील सभागृहात उभारण्यात येणाऱ्या स्ट्राँग रूम व मतमोजणी कक्षाचीही पाहणी केली. .मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहावे, अशा सूचनाही दिल्या. १४ भरारी पथके, ३९ स्थिर पथके, सात व्हिडिओ पडताळणी पथके नियुक्त केली आहेत. शहरात ५८४ मतदान केंद्रे आहेत. .Kolhapur Election : मतमोजणी पुढे ढकलताच कार्यकर्त्यांचा ताण शिगेला; कागल-मुरगूडमध्ये लाखांच्या पैजा रंगल्या.शासकीय धान्य गोदाम येथे पाच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडील तर राजारामपुरी येथील व्ही. टी. पाटील सभागृहात दोन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या प्रभागांची मतमोजणी होणार आहे. .अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारी, उपजिल्हाधिकारी स्वाती गायकवाड, उपायुक्त परितोष कंकाळ, तहसीलदार स्वप्नील पोवार, शहर अभियंता रमेश मस्कर आदी उपस्थित होते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.