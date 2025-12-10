Kolhapur Muncipal Corporation : आधार-रेशनकार्डही पुरावा माना; मतदार यादीतून नाव वगळण्याला भाजप माजी नगरसेवकांचा जोरदार विरोध

कोल्हापूर : मतदार यादीतील हरकतींबाबत मतदान ओळखपत्राव्यतिरिक्त आधारकार्ड व रेशनकार्ड हे रहिवासाचे पुरावे ग्राह्य धरावेत, अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. .याबाबत कार्यवाही झाली नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींसाठी आधारकार्ड व अन्य रहिवास पुरावा महापालिका मान्य करत नाही. आयोगाचा कोणताही आदेश नसताना चुकीचा अर्थ लावला जात आहे..Kolhapur Muncipal Corporation : हरकतींच्या ढिगाऱ्यात अडकले बीएलओ; पत्ता-पत्त्यावर मतदार शोधताना प्रशासनाची घुसमट.मतदान ओळखपत्रावरील पत्ताच ग्राह्य धरणार असे म्हणत आहेत. यामुळे अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्याबाबत आज भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी निवेदन दिले..निवेदनात म्हटले आहे, प्रभागात नाव नसल्याबद्दल नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदविल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रभागाच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या मतदान ओळखपत्रावरील पत्ता अन्य ठिकाणचा असल्यामुळे त्यांना त्या प्रभागात मतदान करता येणार नाही, असे सांगितले जात आहे. .Kolhapur Collector Orders : “दुबार नाव असलेल्या मतदारांवर कडक लक्ष ठेवा” जिल्हाधिकारी येडगे यांची निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना.निवडणूक आयोगाच्या दोन वेगवेगळ्या आदेशांत मतदार ओळखपत्रावरील पत्त्यानुसार मतदार यादींची विभागणी करू नये. एका प्रभागाच्या हद्दीतील सर्व मतदार हे त्याच प्रभागाच्या मतदार यादीत समाविष्ट होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. केंद्र शासनाने वितरित केलेले आधारकार्ड, रेशन कार्ड आदी पुरावे सादर केले आहेत. .महापालिकेकडून कोठेही पुरावा म्हणून मतदान ओळखपत्र हाच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा उल्लेख नाही. नागरिकांच्या मतदान ओळखपत्रावर पुरेसा पत्ता नाही. अनेकांकडे मतदान ओळखपत्रे नाहीत. एखादी व्यक्ती ज्या प्रभागाच्या हद्दीत रहिवास करत असेल, त्याच प्रभागाच्या यादीत त्यांची नावे समाविष्ट आवश्यक आहे. .केवळ मतदान ओळखपत्रावरील पत्त्यामुळे त्यांचा रहिवास नसलेल्या भागांच्या यादीत त्यांची नावे समाविष्ट केल्यास तो निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग होईल. नेहमीचा रहिवासाचा पत्ता ग्राह्य धरून त्यांची नावे त्या प्रभागाच्या यादीत समाविष्ट करावी. यावेळी अजित ठाणेकर, विजयसिंह खाडे-पाटील, चंद्रकांत घाटगे, प्रदीप उलपे, स्वाती कदम, सुनीता लोकरे, अमित टिकले उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.