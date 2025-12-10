कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Corporation : आधार-रेशनकार्डही पुरावा माना; मतदार यादीतून नाव वगळण्याला भाजप माजी नगरसेवकांचा जोरदार विरोध

Aadhaar & Ration Card as Valid Proof : मतदार यादीतील पत्ता विसंगतीमुळे हजारो नागरिक मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता; आधार-रेशनकार्ड स्वीकारावे अशी मागणी तीव्र
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मतदार यादीतील हरकतींबाबत मतदान ओळखपत्राव्यतिरिक्त आधारकार्ड व रेशनकार्ड हे रहिवासाचे पुरावे ग्राह्य धरावेत, अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

