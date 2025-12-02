Kolhapur Nagar Panchayat : कोल्हापुरात नगरपंचायतींसाठी सकाळी १० पर्यंतची मतदान टक्केवारी समोर, कुठे काय घडलं जाणून घ्या

Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्ह्यात १० नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींसाठी आज अत्यंत चुरशीने मतदानाला सुरूवात झाली. कागल तालुक्यात किरकोळ वादावादी वगळता सर्व ठिकाणी शांततेत मतदान सुरू असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली आहे. २०१६ नंतर तब्बल नऊ वर्षांनी जिल्ह्यातील नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. पन्हाळा, मलकापूर, वडगाव, हुपरी, हातकणंगले, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कागल आणि मुरगूड येथे यंत्रणा सज्ज झाली आहे..कोल्हापूर जिल्ह्यात होत असलेल्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी १० वाजेपर्यंतची आकडेवारी समोर आली आहे. पन्हाळा, मलकापूर, वडगाव, हुपरी, हातकणंगले, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कागल आणि मुरगूड येथे मतदान यंत्रणा सज्ज झाली आहे. जयसिंगपूर - मतदान, ३४७४, टक्केवारी ६.९८, मुरगूड- झालेले मतदान १३६१, टक्केवारी १३.४४, मलकापूर झालेले मतदान ७४३, टक्केवारी १५.०६, वडगाव झालेले मतदान ३३१४, टक्केवारी १४.३८, गडहिंग्लज झालेले मतदान ३१५७ टक्केवारी १०.४७, कागल झालेले मतदान ३९४५ टक्केवारी १३.७२, पन्हाळा झालेले मतदान ४५९, टक्केवारी १५.४७..कुरुंदवाड झालेले मतदान ३२६४ , टक्केवारी १४.६९, हुपरी झालेले मतदान २५४० टक्केवारी १०.२४, शिरोळ झालेले मतदान २३१९ टक्केवारी ९.४५, आजरा झालेले मतदान २०७३, टक्केवारी १४.१२, चंदगड झालेले मतदान १०७९, टक्केवारी १२.९८, हातकणंगले झालेले मतदान १६३० टक्केवारी १४.२५. आतापर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात टोटल २९ हजार ३५८ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. तर ११.४८ टक्के मतदान झाले आहे. .मतदान केंद्रावर सुरक्षामतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता.१) सायंकाळी सहापासून ते संपेपर्यंत मतदान केंद्रांभोवती विशेष सुरक्षा कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. मतदान केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात राजकीय पक्षांचे बुथ, प्रचार साहित्य आणि सर्व प्रकारची वाहने प्रतिबंधित असतील, तर १०० मीटर मर्यादेत मोबाईल फोन, कॉर्डलेस, वायरलेस सेट यांसारखी साधने बाळगणे व वापरणे मनाई आहे. मतदान केंद्रातील प्रतिनिधींनाही मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल अशी छायाचित्रे काढणे किंवा चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून, या भागात कोणतीही शस्त्रे बाळगण्यावर बंदी आहे..Kolhapur Politics : कागलमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! तृतीयपंथी उमेदवाराचा लिंबू, अंडी फेकल्याचा आरोप; १० नगरपरिषदा, ३ नगरपंचायतींसाठी मतदान सुरू.कागलमध्ये किरकोळ वादावादीकागल नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत संत रोहिदास विद्यामंदिर या शाळेच्या मतदान केंद्रावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तृतीयपंथीय उमेदवार असलेले या केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर उभे आहेत याबाबत हस्तक्षेप घेण्यात आला. यानंतर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. यावर तृतीयपंथीयांनीही आपल्यावर अन्याय होत आहे इतर पक्षाचे उमेदवार आत बसून आहेत आणि आम्ही मात्र बाहेर उभारले तर तक्रार करण्यात आल्याचा जाब पोलिसांना विचारला.तर तृतीयपंथी उमेदवाराच्या डिजिटल बोर्डवर लिंबू फेकण्यात आला विविध ठिकाणी नारळ फोडण्यात आले असा आरोप या तृतीयपंथीयांकडून करण्यात आला. याबाबत तृतीयपंथी कार्यकर्त्यांनी पोलीस प्रशासनाला जाब विचारला, आमच्या जीविताला धोका आहे. आम्हाला प्रचारापासून देखील रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.