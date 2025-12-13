कोल्हापूर

Kolhapur Wagapur Arch : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर लाँगमार्च

Administration Fails to Find Consensus : जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत दोन तास चर्चा होऊनही वाघापूर कमानी बाबत कोणताच तोडगा निघाला नाही
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : वाघापूर (ता. भुदरगड) येथे कमान उभारून त्याला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कालपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

