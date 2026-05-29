Crocodile in Warna River : नदीवर जाताना 100 वेळा विचार करा! वारणेत महाकाय मगरीसह चार लहान पिल्ले आढळल्याने खबळबळ, ऐतवडे खुर्द पुलाजवळ भीतीचे वातावरण

घुणकी : कोल्हापूर व सांगली दोन जिल्हे जोडणाऱ्या निलेवाडी-ऐतवडे खुर्द पुलाजवळ वारणा नदीत महाकाय मगरीसह चार लहान पिल्ले आढळल्याने परिसरात घबराटीचे वातावरण (baby crocodiles seen near Sangli bridge) आहे..वारणा नदीपात्रात पोहण्यासाठी येणाऱ्या लहान मुलांची आणि तरुणांची संख्या मोठी आहे. दरम्यान, दोन शेतकऱ्यांना महाकाय मगर वारणा नदी पात्रात दिसली. सध्या मगरींचा प्रजनन काळ असल्याने नदीकाठावर मोठ्या प्रमाणावर पिल्ले दिसून येत आहेत. मगर पिल्लांच्या सुरक्षेसाठी अधिक आक्रमक होण्याची आणि नागरिकांवर हल्ला करण्याची दाट शक्यता असते..ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन वन विभागाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. नदीपात्रात मगरींचा वावर वाढल्याने मुले, महिला व नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन वनपाल कुंडलिक कांबळे यांनी केले. दरम्यान, नदीकाठावरील मगरीची पिल्ले दिसल्याची माहिती मिळताच सांगली वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ऐतवडे खुर्द येथील नदीकाठाला तत्काळ भेट दिली..परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाकडून येथे सतर्कतेचा इशारा देणारे सूचनाफलक लावले आहेत. फलक कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत लवावेत, अशी मागणी निलेवाडी ग्रामस्थांनी केली केली. पारगावचे पोलिसपाटील इंद्रजित पाटील, ऐतवडे खुर्दचे पोलिसपाटील मोहन चांदणे यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..सध्या मगरींचा विणीचा हंगाम सुरू असल्याने अनेकदा मगर नदीकडेच्या शेतात व काठावर अंडी घालतात. अशा काळात मगरी काहीशा आक्रमक असतात. त्यामुळे मगरीकडून मनुष्य किंवा पाळीव जनावरांवर हल्ला होऊ शकतो. त्यामुळे नदीकाठी मगर दिसल्यास नागरिकांनी तिच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये. नदीत पोहायला जाण्याचे टाळावे. मगरीच्या पिलांना पकडणे किंवा तिची अंडी हाताळणे असे प्रकार करू नयेत.-कुंडलिक कांबळे, वनपाल, नरंदे वन परिमंडळ विभाग.