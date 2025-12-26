कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : औद्योगिक पट्टा, कामगार वस्ती आणि प्रदूषणाचे प्रश्न; प्रभाग १० ची निवडणूक चुरशीची होणार का?

Opposition Struggles to Find Strong Candidates : रस्त्यांची दुरवस्था, प्रदूषण, अवजड वाहनांची पार्किंग समस्या आणि कचरा व्यवस्थापन हे प्रश्न संपूर्ण प्रभागात समान तीव्रतेने जाणवतात.
Opposition Struggles to Find Strong Candidates

Opposition Struggles to Find Strong Candidates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : प्रभाग क्रमांक दहा मध्ये प्रामुख्याने बहुतांश औद्योगिक क्षेत्राचा समावेश आहे. याशिवाय कामगारांची वस्ती याच प्रभागात बऱ्यापैकी आहे. प्रभागातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या समस्या आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Ward
political struggle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com