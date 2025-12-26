Ichalkaranji Election : औद्योगिक पट्टा, कामगार वस्ती आणि प्रदूषणाचे प्रश्न; प्रभाग १० ची निवडणूक चुरशीची होणार का?

इचलकरंजी : प्रभाग क्रमांक दहा मध्ये प्रामुख्याने बहुतांश औद्योगिक क्षेत्राचा समावेश आहे. याशिवाय कामगारांची वस्ती याच प्रभागात बऱ्यापैकी आहे. प्रभागातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या समस्या आहेत. .औद्योगिक वसाहतीमध्ये रस्त्यांची दूरवस्था झाली आहे. या परिसरात हवेच्या प्रदूषणाची सर्वाधिक तीव्रता दिसून येते. झोपडपट्टीसदृश्य परिसरात वेगळ्या समस्या आहेत. कचऱ्याची समस्या मात्र संपू्र्ण प्रभागात दिसून येते. .Ichalkaranji Election : प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये प्रतिष्ठेची लढत; महायुतीसमोर स्थानिक गटांचे तगडे आव्हान.अशा या प्रभागात महायुतीचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत; पण विरोधातील उमेदवार कोण असणार, यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे पॅनेलमधील विरोधी उमेदवार कोण असणार यावरच या प्रभागातील लढत चुरशीची की एकतर्फी होणार, हे स्पष्ट होणार आहे. - पंडित कोंडेकर.संमिश्र लोकवस्ती असलेल्या या प्रभागात मूलभूत सुविधांचा अभाव दिसतो. औद्योगिक वसाहतीमध्ये अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे रस्ते रस्ते खराब झाले आहेत. ही नेहमीचीच समस्या आहे. अवजड वाहनांच्या पार्किंगला शिस्त नाही. .Ichalkaranji Election : प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये प्रतिष्ठेची लढत; महायुतीसमोर स्थानिक गटांचे तगडे आव्हान.त्याचा इतर घटकांना त्रास सहन करावा लागतो. स्वच्छता प्रभावीपणे केली जात नाही. त्यामुळे बहुतांश भागात अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरलेले दिसते. याशिवाय आणखी काही छोट्या-मोठ्या मूलभूत सुविधांची वाणवा या प्रभागात दिसते. अशा या वेगळी भौगोलिक रचना असलेल्या प्रभागाचे नेतृत्व करण्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे..यामध्ये भाजपच्या उमेदवारांची नावे जवळपास निश्चीत झाली आहेत. त्यादृष्टीने त्यांनी प्रचाराची यंत्रणाही सक्षम केली आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असतानाही या परिसरातील विविध प्रश्नांवर भाजपच्या इच्छुक मंडळींनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. .त्यामुळे त्यातील काही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. भाजपकडून चारपैकी दोन संभाव्य उमेदवारांनी यापूर्वी तत्कालीन नगरपालिका सभागृहात काम केले आहे. तर दोन माजी नगरसेवकांचे नातेवाईक निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत..भाजपकडून उमेदवारीसाठी जोरदार चुरस होती. त्यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे उमेदवारी मिळाली आहे. तसे संदेश पक्षाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रभागातून भाजपला बंडखोरी टाळण्यात तुर्त तरी यश आल्याचे चित्र दिसत आहे..सध्या तरी या प्रभागात भाजपच्या चारही उमेदवारांची मोठी पकड असल्याचे दिसून येत आहे. प्रभागातील नागरिकांशी सततचा संपर्क हा त्यांच्यादृष्टीने फार मोठी जमेची बाजू असणार आहे. तुलनेने विरोधी उमेदवारांची नावे अद्याप चर्चेतही नाहीत. .काही जणांनी उमेदवारीची मागणी केली असली तरी विरोधकांकडे फारसे प्रभावी चेहरे अद्याप तरी दिसत नाहीत. त्यामुळे ही लढत किमान चुरशीची करण्यासाठी विरोधकांकडून तगड्या उमेदवारांचा शोध सुरू आहे. त्यांची नावे पुढील दोन - तीन दिवसांत समोर येतील, अशी आशा आहे. साहजिकच प्रस्थापित विरुध्द नवखे अशीच लढत या मतदारसंघात पाहावयास मिळण्याची चिन्हे आहेत..प्रभागाची व्याप्तीकामगार चाळ, महात्मा गांधी हौसिंग सोसायटी, सिध्दार्थ हौसिंग सोसायटी, नमाजगा माळ, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नाईट काॅलेज, हाॅटेल स्टेटस इन, वखार भाग, नेहरुनगर, मुक्त सैनिक सोसायटी, सम्राट अशोकनगर, जुने बसस्थानक..पुरुष मतदार ७५३२ महिला मतदार ७६५५ इतर मतदार २ एकूण मतदार १५१८९ एकूण लोकसंख्या - १७०४५ अनुसूचित जाती लोकसंख्या - ४०१८ अनुसूचित जमाती लोकसंख्या - ७७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.