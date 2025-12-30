कोल्हापूर

Kolhapur Election : उमेदवारी न मिळाल्याचा राग; महायुती–आघाडीच्या जीवाला घोर लावणारे बंड

Municipal Election Ward 15 : उमेदवारी नाकारली गेल्यास अनेक इच्छुक अपक्ष किंवा तिसऱ्या आघाडीतून निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याने पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : उच्च-भ्रू, मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य असे संमिश्र मतदार असलेल्या प्रभाग क्रमांक पंधरामधून महापालिकेच्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यासाठी माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवा कार्यकर्त्यांनी शड्डू ठोकला आहे.

