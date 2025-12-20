कोल्हापूर

Kolhapur Election : तगड्या इच्छुकांमुळे चुरस वाढणार; काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी, दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी

Ward No. 5 Political Contest : माजी महापौर, उपमहापौर आणि अनुभवी नगरसेवकांमुळे प्रभाग ५ मध्ये उमेदवारीसाठी प्रचंड स्पर्धा, महिला व ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांचे डावपेच बदलले; पक्ष नेतृत्वासमोर कठीण निर्णय
कोल्हापूर : एक माजी महापौर, एक माजी उपमहापौर यांच्यासह ढिगभर माजी नगरसेवक अशा तगड्या इच्छुकांमुळे प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये चुरस वाढणार आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील व माजी आमदार मालोजीराजे यांचा मोठा प्रभाव असलेल्या या प्रभागात काँग्रेस आणि भाजपकडून उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.

