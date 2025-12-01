कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Election : दहा वर्षांनंतर निवडणुकीची संधी; प्रभागातील गणित बदलणार, पक्षांतर्गत ताकद जोखण्यास सुरुवात!

Candidate Strength Assessment : बुधवारनंतर पक्षांतर्गत चर्चांना वेग येणार आहे. जवळपास दहा वर्षांनंतर इच्छुकांना निवडणूक रिंगणात उतरण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर विविध पक्षांतील इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. अनेकांनी पक्ष प्रवेश केले, काहींनी त्यादृष्टीने चाचपणी चालवली आहे. एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जायचे ठरवले तरी त्या-त्या प्रभागातील गणितांवर जागांची समीकरणे निश्‍चित केली जाणार आहेत.

