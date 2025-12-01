Kolhapur Muncipal Election : दहा वर्षांनंतर निवडणुकीची संधी; प्रभागातील गणित बदलणार, पक्षांतर्गत ताकद जोखण्यास सुरुवात!

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर विविध पक्षांतील इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. अनेकांनी पक्ष प्रवेश केले, काहींनी त्यादृष्टीने चाचपणी चालवली आहे. एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जायचे ठरवले तरी त्या-त्या प्रभागातील गणितांवर जागांची समीकरणे निश्चित केली जाणार आहेत. .इच्छा आहे, म्हणून त्या पक्षातून उमेदवारी मिळेलच, याची शाश्वती कमी आहे. बुधवारनंतर पक्षांतर्गत चर्चांना वेग येणार आहे. जवळपास दहा वर्षांनंतर इच्छुकांना निवडणूक रिंगणात उतरण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. .Kolhapur Election: आरक्षणानंतर महापालिकेत नवा सारीपाट; इच्छुकांची नवी शर्यत सुरू, समीकरणे पूर्णपणे बदलली!.त्यातील अनेकांनी कित्येक वर्षांपासून तयारी केली आहे. मध्यंतरी पक्षांच्या विभाजनानंतर अनेकजण इकडे-तिकडे गेले. काहींनी त्या पक्षातून मिळणाऱ्या संधीचा विचार करून प्रवेश केले. त्या पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांनाही इतक्या वर्षांच्या पक्षाच्या कामानंतर उमेदवारीची स्वप्ने स्वाभाविकच आहेत. सत्तेवर असलेल्या पक्षांची ‘ताकद’ पाहून तिथे जाणाऱ्यांची संख्याही भरपूर आहे..चार सदस्यीय प्रभागरचनेनंतर निवडणुकीचे राजकारण बदलले आहे. २५ हजारांवर मतदार असलेल्या मोठ्या प्रभागात पोहोचण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी जो सक्षम, तोच पुढे असे वातावरण आहे. त्याच इच्छुकांकडून भागात जोरात तयारी सुरू आहे. .Kolhapur New: महापालिका राजकारणात पुन्हा ‘अर्थकारभार’चे सावट; लाखमोलाचे ॲडव्हान्स देऊन राखीव उमेदवारांची नवी खेळी.त्यांनी मतदारांचे भाग निश्चित करून अपेक्षित मतदार संख्येपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन केले आहे. इच्छुकांनी स्वतः प्रयत्न सुरू केले असले तरी पक्षाकडून अजून काहीच हालचाल जाणवत नाही. पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील कारभाऱ्यांनी नियोजित निर्णय अपेक्षित धरून एकमेकांशी चर्चा चालवली आहे. .कुणी जुना कार्यकर्ता, कुणी पक्षात प्रवेश केलेला असला तरी त्याची ताकद जोखली जाणार आहे. त्यासाठी पक्षांकडून सर्व्हे केले जात आहेत. काही पक्षांची काही भागात जेमतेम ताकद असल्याने तिथे एकत्रित निवडणूक लढवण्याच्या समीकरणात पक्षाला जागा मिळते म्हणून उमेदवारी कुणाच्या तरी गळ्यात टाकायची, हे होण्याची शक्यता आहे. त्यातून विरोधकांना बळ मिळू शकत असल्याने जे उमेदवार द्यायचे, ते ताकदीचेच द्यायचे हे अंतिम गणित असेल..पुढील आठवड्यापासून वेगनगरपालिकांचा निकाल लागल्यानंतर जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांच्या हालचाली सुरू होणार आहेत. त्यात काही पक्षातील स्थानिक प्रमुखांकडून चर्चेला सुरूवात होईल. त्यांच्यातही अजून निवडणुकीचा कालावधी केंव्हा असेल, याबाबत स्पष्टता नाही. ते स्पष्ट झाल्यानंतर प्रक्रियेला वेग येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.