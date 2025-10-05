कोल्हापूर

Maharashtra Weather : ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका, यंत्रणा अलर्ट; पाऊस वाढणार, समुद्रात वेगवान वारे

Cyclone Shakti Alert : चक्रीवादळ थेट किनाऱ्यावर न धडकता समुद्राच्या आत असल्याने मोठा धोका नाही; मात्र किनारपट्टीवर जोरदार वारे व लाटा उसळतील.
Maharashtra Weather

Maharashtra Weather

हायलाइट्स

अरबी समुद्रात ‘शक्ती’ चक्रीवादळ तयार; महाराष्ट्र किनारपट्टीवर ४५ ते ६५ किमी वेगाने वारे व उंच लाटा उसळण्याची शक्यता.

सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन सतर्क; मच्छीमार व पर्यटकांना समुद्राजवळ न जाण्याचे आवाहन.

१० हजार हेक्टरवरील भातपिकासमोर संकट; कापणी लांबल्याने रब्बी हंगाम उशीराने सुरू होणार.

Alert For Cyclone Shakti : अरबी समुद्रात घोंघावणाऱ्या ‘शक्ती’ चक्रीवादळाच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग प्रशासन सतर्क झाले आहे. समुद्रात ताशी ४५ ते ६५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागात शनिवारी विजांच्या गडगडाटासह पाऊस झाला. पुढील तीन-चार दिवस पावसाचा अंदाज असल्याने जिल्ह्यातील दहा हजार हेक्टरवरील भात पिकासमोर संकट उभे राहिले आहे.

