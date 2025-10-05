Maharashtra Weather : ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका, यंत्रणा अलर्ट; पाऊस वाढणार, समुद्रात वेगवान वारे

हायलाइट्सअरबी समुद्रात ‘शक्ती’ चक्रीवादळ तयार; महाराष्ट्र किनारपट्टीवर ४५ ते ६५ किमी वेगाने वारे व उंच लाटा उसळण्याची शक्यता.सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन सतर्क; मच्छीमार व पर्यटकांना समुद्राजवळ न जाण्याचे आवाहन.१० हजार हेक्टरवरील भातपिकासमोर संकट; कापणी लांबल्याने रब्बी हंगाम उशीराने सुरू होणार..Alert For Cyclone Shakti : अरबी समुद्रात घोंघावणाऱ्या ‘शक्ती’ चक्रीवादळाच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग प्रशासन सतर्क झाले आहे. समुद्रात ताशी ४५ ते ६५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागात शनिवारी विजांच्या गडगडाटासह पाऊस झाला. पुढील तीन-चार दिवस पावसाचा अंदाज असल्याने जिल्ह्यातील दहा हजार हेक्टरवरील भात पिकासमोर संकट उभे राहिले आहे..नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘फेंगल’ चक्रीवादळ तयार झाल्यानंतर आता तब्बल अकरा महिन्यांनंतर २०२५ मधील पहिले ‘शक्ती’ चक्रीवादळ अरबी समुद्रात तयार झाले आहे. चक्रीवादळ पश्चिम किनाऱ्यापासून समुद्रात दूर जात असल्याने त्याचा महाराष्ट्रात फारसा प्रभाव जाणवणार नाही, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे; मात्र अरबी समुद्रात ताशी १०० ते १२५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहेत..महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगत ४५ ते ६५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहेत. या कालावधीत समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. याशिवाय पर्यटकांनीही किनाऱ्याजवळ थांबू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे..या चक्रीवादळाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनेला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात ७ ऑक्टोबरपर्यंत या चक्रीवादळाचा प्रभाव जाणवणार आहे. या कालावधीत जिल्ह्याच्या काही भागात विजांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..Weather Data: आता गावातच कळणार हवामानाचा अंदाज; निलंगा तालुक्यातील १०६ ग्रामपंचायतींत उभारणार ‘स्वयंचलित हवामान केंद्रे’.जिल्ह्यात लांबलेल्या पावसाचा मोठा फटका अगोदरच जिल्ह्यातील भात पिकांना बसत आहे. त्यातच आता चक्रीवादळाच्या प्रभावाने पडणाऱ्या पावसामुळे भात पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील दहा हजार हेक्टरवरील भातपीक परिपक्व झाले आहे. यातील तीन हजार हेक्टरवरील भातपीक वीस ते पंचवीस दिवसांपूर्वी परिपक्व झालेले आहे. त्यामुळे पाऊस लांबल्यास या पिकांचे नुकसान अटळ मानले जात आहे.रब्बी हंगाम लांबणारजिल्ह्यात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे अजूनही भात पीक कापणीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे भात पीक कापणीला विलंब होणार असल्याने यावर्षीचा रब्बी हंगाम देखील लांबणार आहे..FAQsQ1. ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार आहे?➡️ चक्रीवादळ थेट किनाऱ्यावर न धडकता समुद्राच्या आत असल्याने मोठा धोका नाही; मात्र किनारपट्टीवर जोरदार वारे व लाटा उसळतील.Q2. मच्छीमार आणि पर्यटकांसाठी कोणत्या सूचना दिल्या आहेत?➡️ मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये आणि पर्यटकांनी किनाऱ्याजवळ थांबू नये, असे प्रशासनाचे आवाहन.Q3. या चक्रीवादळाचा परिणाम किती दिवस जाणवेल?➡️ ७ ऑक्टोबरपर्यंत विजांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याचा अंदाज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.