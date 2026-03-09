Kolhapur Western Ghat : पश्चिम घाटातून शहरांकडे स्थलांतरणाचा वेग; लोकसंस्कृतीवर संकटांची सावली

एक पिढी आपले मूळस्थान सोडून शहरात वाढली आहे. याचा परिणाम भाषा, लोकपरंपरा, शेती, पशुपालन, वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैली या सर्वांवर होणार असून, एका संस्कृतीचे अस्तित्व संपण्याचा धोका आहे. त्यादृष्टीने विचार करून पश्चिम घाटातील तालुक्यांमध्ये पर्यवरण संवर्धनाबरोबरच शाश्वत रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे..पश्चिम घाट व कोल्हापूरगुजरातच्या तापी नदीपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या पश्चिम घाटामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू ही राज्ये येतात. यातील महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक तालुके पश्चिम घाटामध्ये समाविष्ट आहेत. जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड, भुदरगड, राधानगरी, पन्हाळा, शाहूवाडी आणि गगनबावडा या तालुक्यांचा समावेश पश्चिम घाटामध्ये होतो. येथे विपूल प्रमाणात जैवविविधता आढळते. त्यामुळे येथील मानवी जीवनही वैविध्यपूर्ण बनले आहे..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.मानवी जीवनाची वैशिष्ट्येया सात तुलाक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे पूर्वी येथे भाताच्या शंभर पेक्षा जास्त वाणांचे उत्पादन होत होते. भात लावण ही रोप पद्धतीने केली जाते. याशिवाय नाचणी, साग, वरी ही तृणधान्येही येथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत होती. जंगल विपूल प्रमाणात असल्याचे औषधी वनस्पती आणि रानभाज्यांचे प्रमाणही अधिक होते. .पावसाळी शेती, पशुपालन हे येथील प्रमुख आर्थिकस्त्रोत होते. याशिवाय मध संकलन, रानमेवा विक्री करून चरितार्थ चालवला जात होता. येथील घरांची रचना, प्रथा-परंपरा, देव, देवता, सण, उत्सव आणि यात्रांचे स्वरुप, बोली भाषा हे सर्व कोल्हापुरातील अन्य तालुक्यांपेक्षा वेगळे आहे. त्यामुळे इथले लोकजीवन वैशिष्ट्यपूर्ण बनले आहे..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .स्थलांतरणाची समस्यापश्चिम घाटातील सातही तालुके हे डोंगराळ आणि दुर्गम आहेत. गेल्या काही वर्षांत दळणवळणाच्या सुविधांचा जरी विकास झाला असला तरी अद्याप येथे रोजगार, शिक्षण, आरोग्याच्या फारशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे दुर्गम भागातील धनगरवाडे, छोटी गावे येथून तरुण रोजगारासाठी तालुक्यातील मोठी गावे, कोल्हापूर शहर किंवा पुणे, मुंबई अशा शहरांमध्ये स्थलांतर करत आहेत. दोन दशकांपासून या स्थलांतरणाचा वेग वाढला आहे. सध्या या तालुक्यांमधील गावांमध्ये वृद्ध आणि महिला यांची संख्या तरुणांच्या तुलनेत अधिक आहे..स्थलांतरितांचे रोजगारधनगरवाड्यांमधील स्थलांतर अधिक आहे. त्याचबरोबर गावामधील शेतकरी कुटुंबातील तरुणांचे स्थलांतरही जास्त आहे. यातील बहुतांशी लोक शहरात येऊन काम करतात. त्यातील पदवीधर किंवा १२ वीपर्यंत शिक्षण झालेले तरुण नोकरी, व्यवसायात आहेत, तर शिक्षण नसलेले लोक श्रमयुक्त कामे करतात. शहर आणि परिसरातील खासगी बागांमध्ये काम करण्याचे कामही हे लोक करतात. महिला घरगुती कामे करतात. काही लोकांनी येथे येऊन व्यवसायही सुरू केले आहेत. स्थलांतरितांची एक पिढी येथेच शिकून त्यांनी रोजगाराच्या संधी शोधल्या आहेत..कागदोपत्री ग्रामस्थचहे स्थलांतरित रोजगारासाठी शहरात आले असले तरी त्यांचे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदानकार्ड या सर्वावर गावाकडचा पत्ताच असतो. ते मतदानही तेथेच करतात. त्यामुळे शासकीय दप्तरात अजून ते ग्रामस्थ असले तरी निवास, रोजगार हे सर्व शहरात आहे. त्यामुळे मतदारयादीतील नावे जरी अधिक असली तरी प्रत्यक्षात गावामध्ये राहाणाऱ्यांची संख्या कमीच आहे..स्थलांतरणाचा शेतीवर परिणामपश्चिम घाटातील सात तालुक्यांमधील स्थलांतरणामुळे येथे नैसर्गिक शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. नाचणी, वरी, साग अशी पिके कमी झाली. भाताची पारंपरिक वाणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आजरा घनसाळचा अपवाद सोडल्यास सुमारे ५० पेक्षा जास्त वाणे आता कोणी करत नाहीत. सावा हे पीक बहुउपयोगी होते. ते मातीत मिसळून त्याचा उपयोग घरे बांधणीसाठी होत होता. तसेच हे धान्य अन्न म्हणूनही उपयोगात येत होते. .आता हे लुप्त होण्याच्याच मार्गावर आहे. चंदगड तालुक्यातील बटाटा आणि रताळी प्रसिद्ध होती. आता याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. पश्चिम घाटात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक शेती केली जात होती. मात्र, स्थलांतरणामुळे शेतमजूर नाहीत. तसेच, उसाचे नगदी पीक आल्याने तृणधान्याची नैसर्गिक शेती फारशी केली जात नाही. शेतीची एक वेगळी पद्धत या स्थलांतरणामुळे संपत चालली आहे..जमिनीची मालकी संपुष्टातआजरा, चंदगड, गगनबावडा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परजिल्ह्यातील अथवा परराज्यातील नागरिकांनी जमिनी विकत घेतल्या आहेत. येथे ते फार्महाऊस किंवा फलोत्पादन करतात. त्यामुळे स्थानिकांचे जमिनीचे मालकी हक्क संपुष्टात येतात. गेल्या काही वर्षांत अशा पद्धतीने जमीन खरेदी-विक्रीचे प्रमाणही वाढले आहे..बोली भाषांचा अभ्यास गरजेचापश्चिम घाटातील गावांमध्ये विविध प्रकारच्या बोलीभाषा पाहायला मिळतात. चंदगडी बोली भाषेचा अभ्यास प्रा. डॉ. नंदकुमार मोरे यांनी केला आहे. मात्र, पश्चिम घाटातील अन्य बोलीभाषांचा शास्त्रीय दृिष्टकोनातून अभ्यास झालेला नाही. हा अभ्यास न झाल्याने या भाषांवर स्थलांतरणाचे होणारे परिणाम तत्काळ लक्षात येत नाहीत. स्थलांतरणामुळे बोली भाषांना नवे शब्द जरी मिळतात. त्यातून या भाषा विकसित होतात. मात्र, भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या कमी कमी होत गेली तर बोली भाषांचे अस्तित्वही धोक्यात येऊ शकते..वैदूंच्या ज्ञानाचा एक यशस्वी प्रयोगज्येष्ठ वनस्पतीतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचुळकर आणि डॉ. अशोक वाली यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील वैदू समाजाला सोबत घेऊन जंगलातील औषधी वनस्पती व अन्य वनस्पतींची माहिती संकलीत केली. त्याचे पुस्तक बनवले आहे. या पुस्तकाला न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियाचे पुरस्कारही मिळाले आहेत..लोकसंस्कृती धोक्यातआजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज या भागात होळीच्या निमित्ताने खेळे होतात. गजनृत्य होते. परजिल्ह्यात रोजगारासाठी गेलेले मंडळी या निमित्ताने एकत्र येतात. उत्साहात सर्व पारंपरिक खेळ खेळतात. स्थलांतरणामुळे त्यांच्यातील अस्तित्वाच्या काही खुणा अधिक ठळक होतात. मात्र, लावणगीते, जात्यावरच्या ओव्या, विशिष्ट प्रकारची धार्मिक गीते याची माहिती असणारी जुनी पिढी काळ्याच्या ओघात संपत आहे. स्थलांतरणामुळे नवी पिढी शहरात वाढत असल्याने लोकसंस्कृती धोक्यात आली आहे..पशुपालन व्यवसाय अडचणीतजिल्ह्यातील पश्चिम घाटातील सातही तालुक्यांत पशुपालन हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे. अजूनही या तालुक्यांमध्ये म्हशी सांभाळणे आणि दुग्धोत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र, स्थलांतरणामुळे आता घरातील मनुष्यबळ कमी होत आहे. त्याचा फटकाही दुग्धोत्पादनाला बसत आहे. विशेष म्हणजे या परिसरात असणारी कोकण गिड्डा, खिलार या देशी गायीच्या प्रजाती संख्येने कमी झाल्या आहेत. काही शेळ्यांच्या जातीही कमी झाल्या आहेत. पारंपरिक पशुपालनाची वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धत येथे पाहायला मिळते..खाद्यसंस्कृती टिकणार कशी?बांबूच्या कोंबाची भाजी, विविध प्रकारच्या रानभाज्या, दूध आमटी, नाचणी, तांदूळ यांचे विविध पदार्थ या परिसरात पाहायला मिळतात. मात्र, याची पद्धती माहिती असणाऱ्या महिलांचीही ही शेवटची पिढी असल्याचे या भागातील लोक सांगतात. त्यामुळे ही खाद्यसंस्कृती राहाणार नाही..स्थापत्य कौशल्य अस्तालापश्चिम घाटातील घरे ही जांभा दगडातील किंवा मातीची असतात. छप्पर उतरते असते. पावसाचे प्रमाण, सूर्यप्रकाश, हवेची दिशा या सगळ्याचा अभ्यास करून ही घरे बांधली जातात. स्थानिक कारागीरच हे काम करतात. यासाठी लागणारी मातीही विविध घटकांनी मळून घेतली जाते. त्यामुळे ही घरे भक्कम आणि हवेशीर असतात. मात्र, आता सगळीकडे सिमेंट, काँिक्रटचा वापर होत असल्याने आणि या कारागिरींची पुढची पिढी शहरात रोजगारासाठी गेल्याने स्थापत्याचे हे कौशल्य असणारे कारागीर संपत चालले आहे..ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण हवेपश्चिम घाटातील धनगरवाड्यातील आणि गावातील ज्येष्ठ नागरिक यांना या परिसरातील निसर्ग, भूरुपे, वन्यजीव, वनस्पती, वनौषधी, पावासाचे प्रमाण याचे ज्ञान होते. त्यांच्या ज्ञानाचे दस्ताऐवजीकरण करण्याची गरज आहे. कारण हे ज्ञान मैखिक स्वरुपात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरीत होत असते. मात्र, स्थलांतरणामुळे हे ज्ञान दुसऱ्या पिढीकडे जाणार नाही. त्यामुळे ही ज्ञानी पिढी अस्ताला गेली की हा वारसा नष्ट होण्याची भीती आहे..अन्य भाषेतील शब्द एखाद्या भाषेत आले म्हणून तिचे अस्तित्व संपत नसते. या प्रक्रियेला भाषातज्ज्ञ भाषेच्या विकासाची प्रक्रिया म्हणतात. त्यामुळे पश्चिम घाटातील तालुक्यांमधील स्थलांतरणामुळे तेथील बोली भाषा संकटात येतील अशी स्थिती नाही. .मात्र, स्थलांतरितांची एक पिढी शहरात वाढल्याने तेथील लोकगीते, लागवडीची गाणी, जात्यावरच्या ओव्या, तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण कलाप्रकार याची माहिती असणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. यासाठी तेथील लोकजीवनातील या गोष्टींचा अभ्यास आणि संवर्धन होणे अपेक्षित आहे. तसेच पश्चिम घाटातील बोली भाषांचा शास्त्रीय दृिष्टकोनातून अभ्यास होणे गरजेचे आहे.- प्रा. डॉ. नंदकुमार मोरे, मराठी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ.स्थलांतरण हे कधी सकारात्मक तर कधी नकारात्मक असते. पश्चिम घाटामधील तालुक्यांमधून होणारे स्थलांतर हे रोजगाराच्या अपरिहार्यतेतून झाले आहे. या स्थलांतरणामुळे शहरात रोजगारासाठी आलेले लोक काहीअंशी आपापल्या गावांमध्ये काही रक्कम खर्च करतात. त्यातून त्या गावांमध्ये थोडी आर्थिक उलाढाल होते. मात्र, त्याचे प्रमाण कमी असते. तरुणांना स्थानिक ठिकाणी सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी शाश्वत रोजगार उपलब्ध झाला तर स्थलांतरण काही प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे शहरांमधील व्यवस्थांवरचा ताणही काही अंशी कमी होतो.- प्रा. डॉ. महादेव देशमुख, अर्थशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ.स्थलांतरणामुळे या तालुक्यामधील शाळांचा पट कमी झाला. या गावांमधील शेती, शेतीपूरक उद्योग यांना मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. तसेच स्थलांतरणाचा परिणाम लोकपरंपरा, साधनसंपत्ती, लोकजीवन यावरही होत असतो. .गावांमधील तरुण मुले, मुली शिक्षणासाठी रोजगारासाठी शहरात गेल्यामुळे गावांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक राहतात. दुर्गम भागात रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने येथे उत्पन्नही शहराच्या तुलनेत कमी असते. त्यामुळे या गावांमधील युवकांच्या लग्नाचा सामाजिक प्रश्नही तयार होतो. स्थांतरणाचे स्थानिक पातळीवर अनेक सामाजिक परिणाम होतात.- प्रा. डॉ. प्रतिभा देसाई, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ.पश्चिम घाटातील लोक पिढ्यांन्पिढ्या निसर्गानुकूल जीवन जगत आहेत. त्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा सिमीत उपभोग घेऊन येथील जैवविविधतेचे संवर्धन केले आहे. येथील वनस्पती, प्राणी, पक्षी, भौगोलिक स्थिती याची त्यांना अचूक माहिती आहे. .निसर्गाचे परंपरागत पश्चिम घाटात विविध प्रकारच्या रानभाज्या आढळतात. या भाज्या करण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धत आहे. ही कला अवगत असणारी स्त्रियांची एक पिढी आता कालौघात संपत चालली आहे. तरुणांनी केलेल्या स्थलांतरणामुळे ही नव्या पिढीतील महिलांना या रानभाज्यांची फारशी माहिती नाही. पश्चिम घाटातील लोकांच्या आहारात अनेक रुचकर आणि पौिष्टक पदार्थ होते. मात्र, नव्या पिढीला हे माहिती नाही. येथील खाद्यसंस्कृतीही अस्तित्वाच्या शोधात आहे. पश्चिम घाटातील तृणधान्ये, रानभाज्या, फळे, रानमेवा आहारातील घटक बनला तर त्यातून पश्चिम घाटातील गावात शाश्वत रोजगार निर्माण होईल.- अनिल चौगुले, कार्यवाह, निसर्ग मत्र संस्था. 