Maharashtra Politics : कोल्हापुरात जनमताचा नवा अध्याय

BJP Shiv Sena NCP Mahayuti Success : पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर लक्ष लागलेल्या आणि तीन मंत्र्यांसह खासदार, आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप–शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महायुती भारी ठरली. महायुतीने महापालिकेवर सत्ता काबीज करत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. महापालिकेच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच महायुती म्हणून भाजपसह सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादीचा नवा अध्याय आता सुरू झाला आहे..राज्यात व केंद्रात सत्ता असलेली महायुती, पालकमंत्री प्रकाश आवाडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील असे तीन मंत्री, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, भाजपचे आमदार महाडिक यांच्यासह महायुतीच्या सर्व आमदारांनी तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदी दिग्गजांनी प्रचारात सहभाग घेतला. या लढाईत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील यांनी जिंकून तब्बल ३४ जागा मिळवत आपले अस्तित्व पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले..राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रकांत जाधव सक्रिय होते. सतेज पाटील यांनी अनेक दिवसांपासून उमेदवार निवडीपासून ते ५७ जागांपैकी ३४ जागांवर आपल्या पक्षाचे उमेदवार उभे केले. प्रचारासाठी थेट लोकांच्या दारात जाऊन त्यांनी स्वतः प्रचाराची धुरा सांभाळली. त्यामुळे लोकांची नस ओळखता आली. शेवटपर्यंत विकास, महिला आणि जैन समाजाच्या मुद्द्यांभोवती प्रचार ठेवल्याने महापालिकेत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस पुढे राहू शकली..प्रत्येक वेळी निवडणूक 'महाडिक विरुद्ध पाटील' अशी करण्याचा प्रयत्न सतेज पाटील यांच्याकडून होत असतो. मात्र, या वेळी काँग्रेस विरुद्ध महायुती अशी थेट लढत झाली. जनसामान्य शक्ती पक्ष महायुतीसोबत न जाता स्वतंत्र लढला. त्यांना एक जागा मिळाली. महायुतीतील नाराजांनी त्यांना उमेदवारी दिली. राष्ट्रवादीतील बंडखोरीमुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला एक जागा मिळाली..विकासालाच महत्त्वकेंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत महायुती अशी सत्ता एकत्र असल्यास विकास साधता येतो, हा मुद्दा प्रचारात मांडण्यात आला. महापालिकेत सत्ता नसतानाही विकासाला प्राधान्य, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच अशा विविध विकासकामांचे मुद्दे मांडले गेले. कोल्हापुरात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये वेगवेगळा कौल देण्याची परंपरा होती. त्यामुळे विकासाला खीळ बसत होती. ही परंपरा निकालाने मोडीत काढत लोकांनी विकासालाच अधिक महत्त्व दिल्याचे स्पष्ट झाले. प्रचारात लक्ष्मी दर्शनापासून इतर सर्व मुद्द्यांचा वापर करण्यात आला. आता दिलेल्या वचननाम्याची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान महायुतीसमोर असणार आहे..सांगलीत 'कॅरेट' कार्यक्रमराज्यात आघाडीची सत्ता आल्यानंतर २०१९ मध्ये सांगली महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना नगरसेवक फोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांचा महापौर करण्याचा 'कॅरेट' कार्यक्रम झाला होता. याच धर्तीवर या निवडणुकीत भाजपने 'कॅरेट' कार्यक्रम राबविल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाला अवघ्या तीन जागांवरच समाधान मानावे लागले. सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या अचूक नियोजनामुळे भाजपने सांगली महापालिका काबीज केली. .Satej Patil : सीएम, उपमुख्यमंत्री, ४ मंत्री, १२ आमदार, १ खासदार; 'सगळ्यांच्या विरोधाला एकटा बास', सतेज पाटलांचं कसं होतं मायक्रो प्लॅनिंग.आमदार जयंत पाटील, विश्वजीत कदम यांच्या प्रभावामुळे भाजप भारी पडल्याचे स्पष्ट झाले. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, सुधीर खाडे तसेच दिवंगत मदन पाटील यांच्या पत्नी ज्योती पाटील यांना मिळालेल्या ताकदीमुळे भाजपचा विजय अधिक सुकर झाला. काही ठिकाणी राष्ट्रवादी समर्थकांपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) स्वतंत्र लढल्याचा भाजपला फायदा झाला. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे नातू हर्षवर्धन प्रतीक पाटील निवडणुकीत सहभागी झाले असून त्यांची चौथी पिढी आता राजकारणात आली आहे..इचलकरंजीत भाजप 'शत-प्रतिशत'इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपने ४३ जागांवर कमळ फुलवत सत्ता प्रस्थापित केली. इचलकरंजीतील पारंपरिक राजकीय विरोधक असलेले माजी आमदार प्रकाश आवाडे आणि सुरेश हळवणकर एकत्र आल्याने भाजपला 'डबल इंजिन' सरकारचा लाभ मिळाला. यामुळे पक्षांतर्गत बंडखोरी रोखण्यात यश मिळाले आणि विजयाचा मार्ग अधिक सुकर झाला. बहुतांश ठिकाणी बंडखोरी न करण्याचा शब्द निर्णायक ठरला. आता तो शब्द प्रत्यक्षात कितपत उतरतो, हे येणारा काळ ठरवेल. दुसरीकडे, विरोधकांनी प्रचारात इचलकरंजीच्या पाणी प्रश्नाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला; मात्र मतदारांनी हा मुद्दा नाकारल्याचे चित्र दिसून आले..