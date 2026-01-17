कोल्हापूर

Maharashtra Politics : कोल्हापुरात जनमताचा नवा अध्याय

Western Maharashtra Municipal Elections : पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर लक्ष लागलेल्या महापालिका निवडणुकांत महायुतीने वर्चस्व मिळवत कोल्हापूर, इचलकरंजी व सांगलीत बाजी मारली आहे.
निखील पंडितराव
BJP Shiv Sena NCP Mahayuti Success : पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर लक्ष लागलेल्या आणि तीन मंत्र्यांसह खासदार, आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप–शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महायुती भारी ठरली. महायुतीने महापालिकेवर सत्ता काबीज करत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. महापालिकेच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच महायुती म्हणून भाजपसह सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादीचा नवा अध्याय आता सुरू झाला आहे.

