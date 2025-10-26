Turntable Ladder : ‘टर्नटेबल लॅडर’ म्हणजे काय? कागल उरुसात अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी कोल्हापूर अग्निशमन दलाची शौर्यपूर्ण मोहीम

Kagal Kolhapur News : कागल शहरातील श्री गहिनीनाथ गैबीपीर उरुसात काल, शुक्रवारी रात्री उंच पाळण्यात वीस नागरिक अडकले. याची वर्दी आल्यानंतर कोल्हापूर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्या ठिकाणी धाव घेऊन तब्बल दोन तास मदत कार्य करून नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढले. यामध्ये ‘टर्नटेबल लॅडर’मुळे हे मदत कार्य अतिशय जलद झाले. या यंत्रणेचा या निमित्ताने पहिल्यांदाच उपयोग झाला. त्यामध्ये काम केलेल्या जवानांचा यामुळे आत्मविश्वास दुणावला आहे..शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास कागल नगरपरिषदेच्या एका अधिकाऱ्यांचा महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी आला. यामध्ये उरुसाच्या पाळण्यात २० नागरिक अडकले असून, त्यासाठी बूमची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून याबाबत कल्पना दिली. परंतु, बूमची उंची ही १५ मीटर असल्याने पाळण्यापर्यंत ते पोहोचणे शक्य नव्हते..त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेकडे दाखल झालेल्या टर्नटेबल लॅडरचा पर्याय समोर आला. याची उंची ५५ मीटर इतकी आहे. याच्या वाहनासोबत सहा जणांचे पथक कागलकडे रवाना झाले. त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी मदतकार्य सुरू केले. त्यांनी लॅडरद्वारे पाळण्यापर्यंत पोहोचून घाबरलेल्या नागरिकांना दिलासा दिला..Kolhapur Collector Office : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात शिक्षकाचा पेटवून घेण्याचा प्रयत्न, अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे तणाव.त्यानंतर सुरुवातीला दोन-दोन जणांना व त्यानंतर तीन-तीन जणांना खाली आणले. जवळपास दोन तासांत हे मदतकार्य पूर्ण झाले. लॅडरमुळेच हे काम अतिशय जलदगतीने झाले. अग्निशमन दलाचे प्रभारी स्टेशन ऑफिसर जयवंत खोत, ओंकार खेडकर, फायरमन प्रमोद मोरे व अभय कोळी, वाहनचालक अमोल शिंदे यांनी ही कामगिरी केली. त्यांना बाळासाहेब माळी, रणजित साठे, नीलेश कांबळे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.