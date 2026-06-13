Kolhapur Crime: ७ हजारावर आठवड्याला ३ हजार व्याज, महिलेकडून दीड लाख उकळले, संबंध ठेवायला लावले; कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

इचलकरंजी : केवळ सात हजार रुपये उसने घेतलेल्या विवाहित महिलेला अवाजवी व्याजाच्या जाळ्यात अडकवून तब्बल दीड लाख रुपये उकळल्याचा तसेच कर्जाची परतफेड न झाल्याच्या कारणावरून तिला जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवण्यास प्रवृत्त करून त्यातून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .याबाबत पीडित महिलेच्या फिर्यादीनुसार उज्ज्वला बळिराम दोरूगडे (वय ३२), सर्जेराव कुंभार आणि विनायक पवार (तिघे रा. कबनूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. तक्रार दाखल होण्याची कुणकुण झाले. लागताच संशयित तिघेही शहरातून पसार झाले..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये पीडित महिलेच्या पतीचा रिक्षा अपघात झाला होता. अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसानभरपाईसाठी पैशांची गरज भासल्याने त्यांनी सात हजार रुपये उसने घेतले होते. काही दिवसांनी पीडितीने दोन हजार रुपये परत करण्याचा प्रयत्न केला असता ते पैसे मूळ रकमेत न धरता व्याज म्हणून स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर दर आठवड्याला तीन हजार रुपयांचे व्याज देण्याची सक्ती केली. दरम्यान, आणखी काही आर्थिक व्यवहारांनंतर पीडितेवर कर्जाचा बोजा वाढत गेला. या काळात आरोपींनी वेळोवेळी रोख व ऑनलाईन व्यवहारांद्वारे तब्बल दीड लाख रुपयांहून अधिक रक्कम व्याजापोटी घेतली..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...व्याजाच्या बदल्यात मुलांकडूनही कामकर्जाची परतफेड करणे शक्य नसल्याचे लक्षात येताच संशयितांनी पीडितेच्या दोन्ही अल्पवयीन मुलांना आणि नंतर स्वतः पीडितेलाही येथील हॉटेलमध्ये काम करण्यास भाग पाडले. कामाच्या ठिकाणी त्यांना वारंवार शिवीगाळ, अपमानास्पद वागणूक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.