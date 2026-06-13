कोल्हापूर

Kolhapur Crime: ७ हजारावर आठवड्याला ३ हजार व्याज, महिलेकडून दीड लाख उकळले, संबंध ठेवायला लावले; कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

Woman forced to pay huge interest on 7000 loan: अवैध सावकारीच्या जाळ्यात अडकलेल्या विवाहितेचा दीड लाखांपर्यंत वाढलेला कर्जबोजा; व्याजाच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलांनाही कामाला लावल्याचा आरोप
Kolhapur Shocker: ₹7,000 Loan Leads to ₹1.5 Lakh Extortion and Abuse Allegations

Kolhapur Shocker: ₹7,000 Loan Leads to ₹1.5 Lakh Extortion and Abuse Allegations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इचलकरंजी : केवळ सात हजार रुपये उसने घेतलेल्या विवाहित महिलेला अवाजवी व्याजाच्या जाळ्यात अडकवून तब्बल दीड लाख रुपये उकळल्याचा तसेच कर्जाची परतफेड न झाल्याच्या कारणावरून तिला जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवण्यास प्रवृत्त करून त्यातून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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