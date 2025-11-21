Ichalkaranji Election: इचलकरंजीतील सहा प्रभागात महिला मतदार अधिक, इच्छुकांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती.

इचलकरंजी: इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय प्रारुप मतदारयादी आज प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये १६ पैकी तब्बल सहा प्रभागांत महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांच्या तुलनेने जास्त आहे. .त्यामुळे या प्रभागांमध्ये महिला मतदारांचा विशेष प्रभाव दिसून येणार आहे. या निवडणुकीसाठी तब्बल दोन लाख ४९ हजार १२९ मतदारांची नोंदणी झाली आहे. शहरातील सर्वात कमी मतदारसंख्या असलेला प्रभाग चार ठरला आहे. .Ichalkaranji News: इच्छुकांची धाकधूक वाढली; महापालिका निवडणुकीची अनिश्चितता, हालचालींना ब्रेक.तेथे १२ हजार १७१ मतदार आहेत. तर पाच सदस्यीय प्रभाग असलेल्या क्रमांक १६ मध्ये तब्बल २२ हजार ९८ मतदार आहेत. प्रारुप मतदारयादीवर हरकत दाखल करण्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. दरम्यान, यादी पाहण्यासाठीप्रारुप मतदार याद्या कार्यक्रम दोन वेळा पुढे ढकलला होता. सुधारित कार्यक्रमानुसार महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून आज प्रारुप यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. .एकूण मतदारांमध्ये एक लाख २५ हजार ७८७ पुरुष, तर एक लाख २३ हजार २८७ महिला आहेत. इतर मतदारांची संख्या ५५ आहे. विशेष म्हणजे प्रभाग ७, ८, ९, १०, १३ व १६ प्रभागामध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. तृतीय पंथीय मतदारांची एकूण सहा प्रभागात नोंद आहे. त्यामध्ये प्रभाग १३ मध्ये ५५ पैकी तब्बल ४३ तृतीय पंथीय मतदारांची नोंद झाली आहे..Ichalkaranji News: इचलकरंजी महापालिका तापली! ठेकेदार महिलेचा आरडाओरड, आयुक्तांशी हुज्जत; अभियंत्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह.प्रभाग क्रमांक * पुरुष * स्त्री * इतर * एकूण मतदार१* ६५०३ * ६०७८ * ० * १२५८१, २ * ६७२४ * ६३६५ * ० * १३०८९, ३ * ७०५५ * ६९२९ * ० * १३९८४, ४ * ६२२० * ५९५१ * ० * १२१७१, ५ * ७८७० * ७७२९ * * ० * १५५९९, ६ * ८९९८ * ८५२० * ५ * १७५२३, ७ * ८३४० * ८४८४ * ३ * १६८२७, .८ * ८२२१ * ८२८४ * १ * १६५०६, ९ * ७८७२ * ८२७७ * ० * १६१४९, १० * ७५६३ * ७६८९ * २ * १५२५४, ११ * ७२९६ * ७०६० * ० * १४३५६, १२ * ७९३३ * ७५१२ * ० * १५४४५, १३ * ८१३० * ८१४१ * ४३ * १६३१४, १४ * ७८०३ * ७३९९ * ० * १५२०२, १५ * ८३२० * ७७११ * ० * १६०३१, १६ * १०९३९ * १११५८ * १ * २२०९८एकूण * १२५७८७ * १२३२८७ * ५५ * २४९१२९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.