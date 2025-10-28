Work From Home Scam : ‘झुकती है दुनिया.. झुकानेवाला चाहिये’ म्हणत, ‘वर्क फ्रॉम होम’ दिलं अन् कोट्यवधींची केली फसवणूक, अगरबत्ती पॅकिंग घोटाळा

Kolhapur Belgaum Scam : ‘झुकती है दुनिया.. झुकानेवाला चाहिये’, या प्रसिध्द डायलॉगनुसार आणखी एक धक्कादायक फसवणुकीचा प्रकार बेळगाव शहरात उघडकीस आला आहे. घरबसल्या काम देण्याचे आमिष दाखवून महाराष्ट्रातील भामट्याने बेळगाव जिल्ह्यातील हजारो महिलांना कोट्यवधींचा गंडा घातल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडीस आले आहे. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलांनी पहिल्यांदा पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. आयुक्तांच्या सूचनेनुसार शहापूर पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..बेळगावात मागील काही महिन्यांपासून घरबसल्या अगरबत्ती पॅंकिंगच्या नावाखाली रोजगार देण्याचे आमिष एकाने दाखविले. त्यासाठी संस्थेकडे दोन हजार ५०० रुपये नोंदणी शुल्क भरून घेतले. मोबदल्यात दर वीस दिवसांनी अर्ज केलेल्या महिलेला तीन हजार देत. यामुळे पहिल्यांदा जुजबी स्वरूपात त्याला प्रतिसाद मिळाला. पण, वेळेत पेसै मिळण्यास सुरू झाल्यानंतर हजारो महिलांनी नाव नोंदविले..यामुळे बेळगाव येथील वडगाव, शहापूर, शास्त्रीनगर, कपिलेश्वर कॉलनी, तानाजी गल्ली, रामामेस्त्री अड्डा, येळ्ळूर रोड, निलजी, सांबरा, गणेशपूर आणि हिंडलगा आदी भागातील सुमारे आठ हजारांहून अधिक महिलांनी अडीच हजार रुपये देऊन नावे नोंदविली आहेत. पहिल्यांदा नावे नोंदविली त्या महिलांना वेळेत पैसे मिळाले; परंतु, अलीकडे ज्यांनी सदस्यत्व स्वीकारले. त्यांचे पैसा अडकले आहेत. त्यामुळे कोट्यावधींना चुना लावण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे..अजय पाटील नावाने फसवणूकया प्रकरणातील संशयित स्वतःला अजय पाटील असे नाव सांगून बेळगावात घर आणि कार्यालय भाड्याने घेतले होते. महिलांना तो ‘अगरबत्ती पॅकिंग’चे घरबसल्या काम देण्याचे आश्वासन देत असे. प्रत्येक महिलेकडून २,५०० ते ५,००० रुपये आयडी तयार करण्याच्या नावाखाली घेतले जात होते. त्यानंतर त्या प्रत्येक महिलेला अजून दोन जणींना या योजनेत जोडण्यास सांगितले जात होते..Kolhapur Politics : कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान.चेन-मार्केटिंग प्रकारे मोठी फसवणूक करण्यात आली. तपासात आरोपीचे खरे नाव बाबासाहेब कोळेकर (रा. सोलापूर, महाराष्ट्र) असे उघड झाले आहे. आमिष दाखवले होते की, ऑटोरिक्षाने अगरबत्त्या त्यांच्या घरी पोहोचवल्या जातील. त्या पॅक करून परत द्यायच्या. दर वीस दिवसाला तीन हजार कमाई होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, काही दिवसांत पैसे मिळणे बंद झाले.अगरबत्ती पॅकिंग माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत फसवणूक केल्याचे वडगाव येथील महिलांनी निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन शहापूर पोलिसामध्ये याविरुध्द गुन्हा नोंदविला आहे. तसेच ज्याच्यावर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. तो सध्या पसार आहे. त्यांचा शोध सुरू आहे.- भूषण बोरसे, शहर पोलिस आयुक्त, बेळगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.