Kolhapur Crime News: यड्रावच्या वळणावर मृत्यूचा घात! ओव्हरलोड ट्रकची धडक आणि बुबनाळच्या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

इचलकरंजी: यड्राव (ता. शिरोळ) येथील कोंडिग्रे मार्गावरील वळणावर सिमेंट पोत्यांनी ओव्हरलोड झालेल्या ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. .चंद्रकांत सुरेंद्र किनिंगे (वय ५५, रा. बुबनाळ, ता. शिरोळ) असे मृताचे नाव असून ही घटना आज सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत अधिक माहिती अशी, सिमेंट वाहतूक करणारा ट्रक (के.ए. ४८ ए १४३५) वळण घेत असताना मोटारसायकल (एमएच ०९ ईई ६४३८) वरून घरी परतणारे किनिंगे यांना ट्रकने समोरून जोरदार धडक दिली. .Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.धडक इतकी जोरात होती की, हेल्मेट फुटून त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली व त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रकचालकाने वाहन रस्त्यावरच सोडून दिले व अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाला. .घटना स्थळावर परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. काही काळ परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती.दरम्यान, शहापूर पोलिस ठाण्याचे सहायक फौजदार मनोज मोहिते, अविनाश मुंगसे, हवालदार सतीश कांबळे व गजानन कोष्टी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. .Kolhapur Crime News: चुटकीवाल्या बाबाच्या दरबारावर छापा, प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, दारूच्या बाटल्यांसह साहित्य जप्त.दरम्यान, या ठिकाणी चार महिन्यांपूर्वी सिमेंट वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रकच्या अपघातात एका लहान बालकाचा हात गमावल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत शहापूर पोलिस ठाण्यात सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.