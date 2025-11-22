कोल्हापूर

Kolhapur Crime News: यड्रावच्या वळणावर मृत्यूचा घात! ओव्हरलोड ट्रकची धडक आणि बुबनाळच्या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

Overloaded Truck Hits: यड्राव (ता. शिरोळ) येथील कोंडिग्रे मार्गावरील वळणावर सिमेंट पोत्यांनी ओव्हरलोड झालेल्या ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला.
