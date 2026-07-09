Kolhapur Inspirational Success Story: यळगुडच्या सरिताची राज्यात झेप! आयुष भरतीत महिला प्रवर्गात चौथा क्रमांक; राजपत्रित अधिकारीपदी निवड

Gazetted Officer Selection : (बाळासाहेब कांबळे) : जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर यश मिळवता येते, हे यळगुड (ता. हातकणंगले) येथील सरीता बाबू चिपरे हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. राज्य वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (आयुष) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सरळ सेवा भरती २०२५ मध्ये तिने महिला प्रवर्गातून राज्यात चौथा क्रमांक मिळवत समाजसेवा अधीक्षक (राजपत्रित अधिकारी) पदावर निवड मिळवली आहे..सरळ सेवा भरती २०२५ चा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून निवड यादीत सरीता चिपरे हिची समाजसेवा अधीक्षक (राजपत्रित अधिकारी) पदासाठी निवड झाली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तिचे हे यश प्रेरणादायी मानले जात आहे..सरीताचे प्राथमिक शिक्षण कन्या विद्यामंदिर, यळगुड येथे, तर माध्यमिक शिक्षण न्यू इंग्लिश स्कूल, यळगुड येथे झाले. त्यानंतर तिने इंग्रोळे ज्युनिअर कॉलेज, हुपरी येथून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. पदव्युत्तर शिक्षण एएससी कॉलेज, इचलकरंजी येथे घेतले. तसेच कोल्हापूर येथील सायबर कॉलेजमधून तिने एम.एस.डब्ल्यू. (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) ही पदवी संपादन केली..Inspiration Story : वधू-वर पित्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून ‘तो’ रोखतो, शिवजयंती समाजसेवेद्वारे साजरी.सततचा अभ्यास, कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास आणि जिद्दीच्या जोरावर सरीताने हे यश मिळवले आहे. तिच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल यळगुड ग्रामस्थ, शिक्षक, विविध मंडळे आणि सामाजिक संस्थांकडून तिचे अभिनंदन व कौतुक करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.