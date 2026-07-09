कोल्हापूर

Kolhapur Inspirational Success Story: यळगुडच्या सरिताची राज्यात झेप! आयुष भरतीत महिला प्रवर्गात चौथा क्रमांक; राजपत्रित अधिकारीपदी निवड

Gazetted Officer Superintendent : हातकणंगले तालुक्यातील यळगुड येथील सरीता बाबू चिपरे हिने आयुष सरळ सेवा भरती २०२५ मध्ये महिला प्रवर्गातून राज्यात चौथा क्रमांक मिळवला. तिची राजपत्रित अधिकारी (अधीक्षक) पदावर निवड झाली आहे.
Kolhapur Inspirational Success Story yalgud

Kolhapur Inspirational Success Story yalgud

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gazetted Officer Selection : (बाळासाहेब कांबळे) : जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर यश मिळवता येते, हे यळगुड (ता. हातकणंगले) येथील सरीता बाबू चिपरे हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. राज्य वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (आयुष) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सरळ सेवा भरती २०२५ मध्ये तिने महिला प्रवर्गातून राज्यात चौथा क्रमांक मिळवत समाजसेवा अधीक्षक (राजपत्रित अधिकारी) पदावर निवड मिळवली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
women
Yalgud hupari
yalgud
Women suffer more than men
inspirational stories from Maharashtra
successful students stories

Related Stories

19 year old Ayush Singh AI business 1 crore month self taught success India
Pune Metro’s New Identity: 100 Women Loco Pilots Ready to Lead the Way
Tilari Forest women killing Case news
Vishwajeet Yadav Inspiring Journey to Mumbai Police Force