Kolhapur Accident : येळवडेत भर दुपारी गवताच्या ट्रॅक्टरला आग; मुख्य रस्त्यावर दोन तास थरार

राशिवडे बुद्रुक : येळवडे (ता. राधानगरी) येथे गवत घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरला आग लागली. भर दुपारी मध्यवर्ती मुख्य रस्त्यावर दोन तास अग्नीचा थरार सुरू होता. सुदैवाने आग आटोक्यात आणण्यात यश आले..कोदवडे (ता. राधनगरी ) येथील शेतकऱ्याचे सात हजारांचे गवत भरून घेऊन ट्रॅक्टरने येत होता. येळवडेत आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात भरलेल्या गवताचा मुख्य वीज वाहिनीला स्पर्श होऊन विजेच्या ठणक्या पडल्या आणि गवताला आग लागली..ट्रेलरमधून धूर येताना दिसताच नागरिकांनी चालकाला ओरडून थांबवण्यास सांगितले. तोपर्यंत ट्रॅक्टर १०० मीटरपर्यंत गेला होता. स्वामी समर्थ मंदिराच्या शिवाजी चौकात थांबवून तातडीने नागरिकांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. .गावातील पाणीपुरवठा व्यावसायिक गोट्या पाटील यांनी प्रसंगावधान राखून टँकर नळ पाणीपुरवठ्याला लावून मोटारीद्वारे आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. तसेच, गल्लीतील नागरिकांनीही घरातील पाणी मारून आगीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला..