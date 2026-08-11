Kolhapur News: आई मला निदान तोंडाने तरी शेवटचा श्वास दे गं, तरुण मुलाचा मृत्यू; उपचारात हलगर्जीपणाचा आरोप, दवाखाना सील

राशिवडे बुद्रुक : येथील अथर्व संतोष निल्ले या युवकाचा मृत्यू हा भोगावती येथील डॉ. अनिल कातीवले याच्या हलगर्जीपणामुळे झाला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद सदस्य सागर धुंदरे व आई, वडिलांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे केली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरम्यान, आज जिल्हा उप आरोग्य अधिकारी एम. बी. देशमुख यांनी दवाखाना सील केला. चार दिवसांपूर्वी येथील अथर्व या तरुणाचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या चुकीच्या उपचार पद्धतीमुळे युवकाचा हकनाक बळी गेल्याची तक्रार पुढे येत आहे. या प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. अथर्वला १ ऑगस्टला ताप आला होता. राशिवडे येथील डॉ. मुकुंद देवळकर यांच्याकडे प्राथमिक उपचार घेतले. .ताप कमी न झाल्याने भोगावतीतील डॉ. अनिल कातीवले यांच्या रत्ना क्लिनिकमध्ये मंगळवारी दुपारी अथर्व आई वैशाली यांच्यासोबत उपचारासाठी गेला. तिथे महिला कर्मचाऱ्याने इंजेक्शन दिले. त्यानंतर लगेचच अथर्वला अस्वस्थ वाटू लागले. या गंभीर परिस्थितीतही वेळेत उपचार न करता डॉक्टरांनी टाळाटाळ केली. रुग्णाची प्रकृती खालावल्याचे पाहून त्याला कोल्हापूरला नेण्याचा सल्ला दिला. १०८ ला फोन केला असता रुग्णवाहिका नव्हती. .त्यामुळे खासगी वाहनातून त्याला मेट्रो हॉस्पिटल, शाहूपुरी येथे दाखल केले. तिथे अतिदक्षता विभागात बुधवारी त्याचा मृत्यू झाला. रत्ना क्लिनिकच्या निष्काळजीपणामुळे अथर्वचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत धुंदरे व निल्ले कुटुंबाने केला. या प्रकरणी आरोग्य विभागाकडून चौकशी सुरू केली असून, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार कारवाई व चौकशी सुरू असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.डॉ. कातीवले यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आई मला श्वास दे गं... डॉ. कातीवले यांच्या दवाखान्यात इंजेक्शन दिल्यानंतर अस्वस्थ वाटू लागल्याने अथर्वला श्वासही घेता येत नव्हता. तो वारंवार माझ्याकडे, आई मला ऑक्सिजन लावायला सांग, असे म्हणत होता. शेवटी तर तो, आई मला निदान तोंडाने श्वास दे, शेवटचा श्वास तोंडाने दे, अशी विनवणी करत होता, असे आई वैशाली यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.