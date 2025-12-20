कोल्हापूर

Crime Viral Video : प्रियसीसोबत बोलताना सापडला अन् प्रियकराला चोपचोपला, कोल्हापुरातील घटनेचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Lover Beaten Girl Family : कोल्हापुरातील बावडा परिसरात प्रियसीसोबत बोलताना सापडलेल्या तरुणाला पोरीकडच्यांनी बेदम मारहाण केली. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Social Media Viral Crime Video : कसबा बावड्यातील एका मुलीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधांतून तरुणाला बेदम मारहाण करून विवस्त्र फिरविण्यात आल्याची घटना आज दुपारी घडली. विळ्याने त्याच्या पोटावरही वार केल्याने तो जखमी झाला. बावड्यातील पाणंद रस्त्यावर प्रेमीयुगुल सापडल्याने संतापातून मुलीच्या घरच्यांनी ही मारहाण केल्याचे समोर आले. दिवसभर याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत होता.

