Crime Viral Video : प्रियसीसोबत बोलताना सापडला अन् प्रियकराला चोपचोपला, कोल्हापुरातील घटनेचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Social Media Viral Crime Video : कसबा बावड्यातील एका मुलीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधांतून तरुणाला बेदम मारहाण करून विवस्त्र फिरविण्यात आल्याची घटना आज दुपारी घडली. विळ्याने त्याच्या पोटावरही वार केल्याने तो जखमी झाला. बावड्यातील पाणंद रस्त्यावर प्रेमीयुगुल सापडल्याने संतापातून मुलीच्या घरच्यांनी ही मारहाण केल्याचे समोर आले. दिवसभर याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत होता..घटनास्थळाहून मिळालेली माहिती अशी, कसबा बावड्यातील एक तरुण प्रेयसीसोबत एका पाणंद रस्त्यावर बोलत थांबला होता. हा प्रकार काही लोकांनी पाहून संबंधित मुलीला ओळखले. त्यांनी याची माहिती तिच्या घरच्यांना देताच काही महिला, तरुण त्याठिकाणी आले. त्यांनी कपडे फाटेपर्यंत या तरुणाला मारहाण केली. यातीलच एकाने हातातील विळ्याने त्याच्यावर वार केला. मारहाणीत तो तरुण बेशुद्ध झाल्याने रस्त्यावरच पडून होता. काही वेळाने त्याच्या अंगावर एक कापड आणून टाकण्यात आले..संतापजनक! मुलाच्या प्रेमप्रकरणाचा आईवर काढला राग; भररस्त्यातून केस धरून ओढत नेत बुटांनी मारहाण.दरम्यान, रस्त्यावर पडलेल्या या तरुणाच्या बाजूला एक जमाव थांबल्याचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर टाकण्यात आला. या तरुणाचा खून झाल्याची अफवा दुपारी कसबा बावडा परिसरात पसरली. जखमीला एका खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. याची माहिती रात्री उशिरा पोलिसांना समजली. यानंतर घटनेची शहानिशा करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू करण्यात आले..