कोल्हापूर

Youth killed in Ichalkaranji : मित्राने वडिलांना फोनवरून शिवीगाळ केली, राग मनात धरून तीन मित्रांनी आपल्याच मित्राचा केला खून, इचलकरंजी येथील घटना

Ichalkaranji killing case : इचलकरंजी येथे क्षुल्लक वादातून भीषण गुन्हा घडला. मित्राने वडिलांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याचा राग मनात धरून तिघांनी आपल्या मित्राचा खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
Crime news from Ichalkaranji

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ichalkaranji latest crime update : वडिलांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याच्या रागातून तीन मित्रांनी आपल्या मित्राचा निर्घृण खून केला. हा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी (ता. १७) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास येथील कृष्णानगरसमोरील महालक्ष्मीनगरातील निर्जनस्थळी घडला. शाबाज शब्बीर शेख (वय २३, रा. शामरावनगर, सांगली) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात आसिफ जिल्लाणी यलकुंद्री, सोहेल सनदी (दोघे रा. शामरावनगर, सांगली) व आखिल मुजावर (रा. इचलकरंजी) या तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

