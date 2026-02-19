Youth killed in Ichalkaranji : मित्राने वडिलांना फोनवरून शिवीगाळ केली, राग मनात धरून तीन मित्रांनी आपल्याच मित्राचा केला खून, इचलकरंजी येथील घटना

Ichalkaranji latest crime update : वडिलांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याच्या रागातून तीन मित्रांनी आपल्या मित्राचा निर्घृण खून केला. हा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी (ता. १७) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास येथील कृष्णानगरसमोरील महालक्ष्मीनगरातील निर्जनस्थळी घडला. शाबाज शब्बीर शेख (वय २३, रा. शामरावनगर, सांगली) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात आसिफ जिल्लाणी यलकुंद्री, सोहेल सनदी (दोघे रा. शामरावनगर, सांगली) व आखिल मुजावर (रा. इचलकरंजी) या तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : शाबाज व त्याचे तिन्ही मित्र मध्यरात्री महालक्ष्मीनगर परिसरात गेले होते. यावेळी शाबाजने फोनवरून आसिफ यलकुंद्री याच्या वडिलांना शिवीगाळ केल्याचा राग मनात धरून तिघांनी त्याचा काटा काढण्याचा कट रचला. निर्जनस्थळी नेत रुमालाने शाबाजचा गळा आवळण्यात आला. त्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावर मोठा दगड उचलून मारण्यात आला. त्यात त्याचा चेहरा पूर्णतः छिन्नविच्छिन झाला. क्रूर पद्धतीने खून करून संशयितांनी घटनास्थळावरून पलायन केले..कृष्णानगरकडून सोलगे मळ्याकडे जाताना महालक्ष्मीनगर परिसरातील मोकळ्या रानात एका तरुणाचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याची माहिती पोलिसांना आज सकाळी मिळाली. घटनास्थळी मृतदेहाशेजारी रक्ताने माखलेला मोठा दगड, चप्पल, रुमाल आणि एक गोलाकार अंगठी आढळली. चेहरा पूर्णपणे ठेचलेला असल्याने मृताची ओळख पटविणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते..दरम्यान, पोलिस उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड, निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी तसेच स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. न्यायवैद्यक पथक व ठसेतज्ज्ञांनी घटनास्थळावरून पुरावे संकलित केले. श्वान पथकाने घटनास्थळापासून सोलगे मळ्याकडे मार्ग दाखविला. मृताची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी सोशल मीडिया व व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून छायाचित्रे प्रसारित केली..दुपारनंतर मृताची छायाचित्रे पाहून त्याचे मामा आयजीएम रुग्णालयात दाखल झाले आणि मृताची ओळख पटली. ओळख पटताच तपासाला वेग आला. नातेवाइकांकडून माहिती घेतल्यानंतर पोलिसांचा संशय शाबाजच्या मित्रांवर बळावला. त्यानुसार कोल्हापूर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकाने तातडीने कारवाई करत तीनही संशयितांना ताब्यात घेतले. तिघांना अटक केल्यानंतर खुनामागील कारण व अधिक तपशील उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..Leopard Cubs Death in Sangli : उसाच्या फडात लपलेल्या बिबट्याच्या तीन बछड्यांचा आगीत होरपळून मृत्यू; शॉर्टसर्किटमुळे लागली फडाला आग.राहायला सांगलीत, खून इचलकरंजीतमृत शेख हा मूळ शहापूरमधील मलाबादे चौकात राहणारा आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून तो सांगलीत मामाकडे राहायला आहे. संशयित आसिफ यलकुंद्री याची आत्या इचलकरंजीत राहायला आहे. त्यामुळे ते दोघे चांगले मित्र होते. तसेच त्याचे इचलकरंजीला येणे-जाणे असायचे. त्यातून आसिफने मित्र सोहेल आणि आतेभाऊ अखिल याला सोबत घेऊन खुनाचा कट रचला आणि खून केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.