ZP member selection process : स्विकृत जिल्हा परिषद सदस्यपदांसाठी राज्यपालांकडून मंजुरी, इच्छुकांकडून जोरदार फिल्डिंग

Zilla Parishad nominated members approval : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात सदस्य म्हणून प्रवेश करता येणार असल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी पद मिळवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत..जिल्हा परिषदेत एकूण ६८ सदस्यसंख्या असून, त्याच्या दहा टक्के नियमानुसार किमान सात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. स्वीकृत सदस्यपद हे केवळ राजकीय समतोल राखण्यासाठीच नव्हे, तर सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार, महिला आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींना संधी देण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळेच या नियुक्त्यांकडे सर्वच पक्षांचे विशेष लक्ष लागले आहे..मंजुरी मिळताच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील इच्छुकांनी आपापल्या गोटात सक्रियता वाढवली आहे. अनेकांनी स्थानिक आमदार, खासदार तसेच पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांकडे संपर्क वाढवून आपली दावेदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काही ठिकाणी पक्षांतर्गत गटबाजीही उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दीर्घकाळ पक्षनिष्ठा जपणारे कार्यकर्ते, निवडणुकीत सक्रिय भूमिका बजावणारे पदाधिकारी तसेच विविध क्षेत्रांत काम केलेल्या व्यक्तींनी या पदासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत..राजकीय वर्तुळात या नियुक्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून पक्ष संघटनात्मक बळकटी वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या निवडींमध्ये राजकीय समीकरणे, जातीय-सामाजिक संतुलन आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यांचा बारकाईने विचार केला जाणार असल्याची चर्चा आहे.दरम्यान, या नियुक्त्यांमुळे अनेक नवोदितांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अनुभवी कार्यकर्त्यांनाही डावलले जाणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.