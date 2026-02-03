कोल्हापूर

Kolhapur ZP : लाडकी बहीण ते शेतकरी अनुदान; योजनांच्या जोरावर महायुतीचा ग्रामीण किल्ला राखण्याचा प्रयत्न

Political Campaign : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीने संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापवले आहे. राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील दिग्गज नेते थेट प्रचाराच्या मैदानात उतरल्याने ही निवडणूक केवळ स्थानिक न राहता प्रतिष्ठेची बनली आहे.
Senior state and district leaders addressing public meetings during Zilla Parishad election campaign.

Senior state and district leaders addressing public meetings during Zilla Parishad election campaign.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांनी प्रतिष्ठेची केली आहे. महापालिकेत ३४ नगरसेवक विजयी झालेल्या काँग्रेसला जिल्हा परिषदेवरही आपला झेंडा फडकवू शकतो, असा आत्मविश्‍वास आला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
ZP
Political Culture
Campaign
political parties
panchayat samiti election
Political Reservation
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
Mahayuti
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.