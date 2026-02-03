Kolhapur ZP : लाडकी बहीण ते शेतकरी अनुदान; योजनांच्या जोरावर महायुतीचा ग्रामीण किल्ला राखण्याचा प्रयत्न

सांगली : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांनी प्रतिष्ठेची केली आहे. महापालिकेत ३४ नगरसेवक विजयी झालेल्या काँग्रेसला जिल्हा परिषदेवरही आपला झेंडा फडकवू शकतो, असा आत्मविश्वास आला आहे. .तर शासकीय योजना, लाडकी बहीण, केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सत्तेमुळे ग्रामीण जनताही महायुतीतील घटक पक्षांना पसंती देणार, असा ठाम निर्धार भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादीने (अजित पवार गट) केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गावोगावी प्रचार फेरी, जाहीर सभा, घरभेटी, सोशल मीडियावर प्रत्येक मिनिटाचे अपडेट देण्यासाठी उमेदवारांचीही एकमेकांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. - प्रतिनिधी.Sangli ZP : ‘मिरजेत राजकीय तापमान वाढले; जिल्हा परिषदेच्या प्रचारात आमदार-खासदार आमनेसामने.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक राज्यातील प्रमुख पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली असून, त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांची महायुती सत्तेच्या जोरावर निवडणूक लढवत आहे. .‘लाडकी बहीण’ योजना, शेतकरी अनुदान, घरकुल, जलजीवन मिशन, रस्ते व पायाभूत सुविधा या योजनांचा प्रचार करत ‘कामाच्या आधारे मत’ मागण्याची रणनीती महायुतीने आखली आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्ता आपल्या हातात असल्याने निधी आणण्याची क्षमता आपल्याकडेच आहे, हा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..Sangli ZP : कुंडलमध्ये भाजप–काँग्रेस आमनेसामने; जिल्हा परिषद गटात ‘काँटे की टक्कर’.दुसरीकडे, शहरी भागात मिळालेल्या यशाच्या जोरावर काँग्रेस आक्रमक झाली असताना सत्तेचा आणि योजनांचा आधार घेत महायुतीमधील घटक पक्ष ग्रामीण भागात आपली पकड कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३४ नगरसेवक निवडून आणत आपली ताकद सिद्ध केली. .याच यशामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य आले आहे. शेतकरी प्रश्न, दूध दर, सहकारी संस्थांतील हस्तक्षेप, बेरोजगारी, महागाई आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी हे मुद्दे काँग्रेसकडून प्रभावीपणे मांडले जात आहेत. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाचा कणा असल्याने, सत्ताधारी पक्षांनी दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नांवर बोट ठेवण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे..दरम्यान, या निवडणुकीत नेतृत्वापेक्षा स्थानिक समीकरणे अधिक प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अनेक ठिकाणी पक्षांपेक्षा उमेदवारांची वैयक्तिक पकड, सामाजिक समतोल, गावातील गट-तट, जातीय समीकरणे आणि सहकारी संस्थांशी असलेले संबंध निर्णायक ठरत आहेत. .त्यामुळेच काही मतदारसंघांत पक्षांतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढलेली दिसते. याचा थेट फटका दोन्ही आघाड्यांना बसण्याची शक्यता आहे. महायुतीसमोर काही भागांत रस्ते, पाणी, आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था हे मुद्दे थेट सत्ताधाऱ्यांविरोधात जात आहेत, तर काँग्रेससमोर संघटनात्मक कमकुवतपणा आणि काही ठिकाणी प्रभावी चेहऱ्यांचा अभाव ही मोठी अडचण होत आहे. .जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांनी या निवडणुकीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ६८ आणि पंचायत समितीच्या १३६ गणांत चुरशीची लढाई सुरू आहे. प्रचार पद्धतीत बदल.प्रचार पद्धतीतही मोठा बदल जाणवतो. पारंपरिक प्रचार फेऱ्या, जाहीर सभा आणि घरभेटी सुरू असतानाच सोशल मीडियावर अपडेटस् देण्याची चढाओढ लागली आहे. व्हॉटस्ॲप ग्रुप, फेसबुक लाईव्ह, रील्स, फोटोसेशन यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून, ग्रामीण मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची नवी साधने उमेदवार वापरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.