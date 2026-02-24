Kolhapur ZP President Election : कोल्हापूर झेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाचे घोडं अडलं कुठे? नूतन सदस्य अस्वस्थ; निकाल लागून पंधरा दिवस उलटले

Kolhapur political update : कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल लागून पंधरा दिवस उलटले, तरी राज्य शासनाने अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह पंचायत समितीच्या सभापती निवडीचा कार्यक्रमच जाहीर केलेला नाही. सर्वसाधारणपणे निकालानंतर पंधरा दिवसांत या निवडी होणे अपेक्षित आहे, प्रत्यक्षात त्या लांबल्याने नूतन सदस्यांत अस्वस्थता आहे..दरम्यान, या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर होत नाही तोपर्यंत राजकीय पातळीवरील घडामोडीही शांत राहणार आहेत. एकदा तारीख जाहीर झाली की, नेत्यांच्या पातळीवरही या निवडीसाठीच्या हालचाली गतिमान होणार आहेत..राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समितींसाठी सात फेब्रुवारी रोजी मतदान झाले व नऊ फेब्रुवारी रोजी निकाल लागला. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० जागा जिंकून राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्याखालोखाल काँग्रेसचे १५, भाजपचे १२, शिवसेना शिंदे पक्षाचे नऊ, तर जनसुराज्यचे पाच चिन्हावर व एक पुरस्कृत, असे सहा सदस्य आहेत. याशिवाय आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आघाडीचे चार सदस्य आहेत. निवडणुकीत महायुतीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात लढले असले, तरी सत्तास्थापनेत या सर्व पक्षांना एकत्र यावे लागेल..जागा जास्त जिंकल्याने राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने अध्यक्षपदावर दावा सांगितला आहे. पण, त्याचवेळी भाजपनेही आमचे १२ व ‘जनसुराज्य’चे सहा मिळून १८ सदस्य असल्याचे सांगत अध्यक्षपदावर दावा सांगितला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे पद कोणाला याविषयीची उत्सुकता आहे. पण, पदाधिकारी निवडीच्या तारखाच जाहीर न झाल्याने यासंदर्भातील राजकीय घडामोडी शांत आहेत..Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापूर महापालिकेत घरफाळा, पाणीपट्टी वाढ होणार, प्रशासनाने सादर केला प्रस्ताव; नगरसेवकांचा थेट विरोध.नव्या सदस्यांची नावेही राजपत्रातजिल्हा परिषद, पंयायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये निवडणुकीनंतर नूतन सदस्यांच्या पहिल्याच बैठकीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडी घ्याव्यात, असे म्हटले आहे; पण त्याचवेळी त्या किती दिवसांत कराव्यात, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही; पण प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीनंतर १५ किंवा ३० दिवसांत या निवडी घेण्याचे संकेत आहेत. जिल्हा परिषदेचा निकाल लागून उद्या (ता. २४) पंधरा दिवस होत आहेत. नव्या सदस्यांची नावेही शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहेत; पण राज्य शासनाकडून या निवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहीर झालेला नाही, त्यामुळे नव्या सदस्यांसह नेत्यांतही अस्वस्थता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.