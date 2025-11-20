कोल्हापूर

Kolhapur News: विजयासाठी लागणार हिशेबशीर लढाई, इच्छुक उमेदवारांना वाढत्या खर्चाची भेडसावते चिंता

Kolhapur ZP election: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात आहे. आरत्या आणि दहीहंडीच्या जल्लोषानंतर सुरू झालेला राजकीय उत्सव आता पैशांच्या आणि प्रभावांच्या कसोटीवर उभा आहे.
सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
