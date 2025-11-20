Kolhapur News: विजयासाठी लागणार हिशेबशीर लढाई, इच्छुक उमेदवारांना वाढत्या खर्चाची भेडसावते चिंता

कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात आहे. आरत्या आणि दहीहंडीच्या जल्लोषानंतर सुरू झालेला राजकीय उत्सव आता पैशांच्या आणि प्रभावांच्या कसोटीवर उभा आहे..कालपर्यंत गणपती मंडळांच्या वर्गणीसाठी हसणारे, साड्या आणि ताटवाट्या वाटणारे इच्छुक आता निवडणुकीच्या तारखेनंतर गडबडलेले दिसणार आहेत. निवडणूक जाहीर होण्याआधीपासून आतापर्यंत ऐवढा खर्च केला, मग निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर किती खर्च होणार? या विचाराने इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. ज्या उत्साहाने भेटवस्तू वाटल्या, तो उत्साह अमाप खर्चाच्या भीतीने थंडावणार असल्याचे दिसत आहे..Kolhapur ZP Election : मिनी विधानसभेसाठी कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली पण.., जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाबाबत उत्सुकता कायम.काही महिन्यांपासून ‘मीच गटाचा पुढचा सदस्य’ या गोड भ्रमात राहून, गुडघ्याला बाशिंग बांधून घराघरांत जाणारे आणि गणपती मंडळांपासून हरिनाम सप्ताहापर्यंत वर्गणी देत फिरणारे अनेक चेहरे हात आखडता घेत आहेत..परिस्थिती इतकी बदलली आहे की, निवडणूक जाहीर होण्याआधी आत्मविश्वासाने चालणाऱ्या या उमेदवारांची चाल खर्चाच्या हिशेबाने मंदावणार आहे. मतदारसंख्या कमी असली तरी संपर्क, बूथ, वाहन व्यवस्था, कार्यकर्ते, भोजन, निवास, रात्र पाळ्या, सगळे महाग झाले आहे. खर्च न केल्यास तोच कार्यकर्ता उमेदवार बदलण्याचा ‘ऑप्शन’ म्हणतो आहे. .Kolhapur ZP Election : कोल्हापूर झेडपीचे जोडण्यांना वेग, आरक्षणानंतर उमेदवारीसाठी उडणार झुंबड.आज वर्गणी देणेरे अनेक इच्छुक निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर वास्तवाच्या भिंतीला धडकणार आहेत. अमाप खर्चाच्या भीतीने काही जण मागे हटतील, तर काही या रणांगणात सोडून देतील, असे चित्र आहे. काही दिवसांत अनेक इच्छुक नेत्यांच्या संपर्कात राहून खर्चाचा हिशेब मांडत आहेत. पण, वारंवार येणारा फोन नेतेही टाळत असल्याचे बोलले जात आहे. .स्वतःची उमेदवारी पक्की करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘समर्थन खर्चा’चीही चिंता आहे. त्यातच काही गटांत दोन-तीन तगडे उमेदवार असल्याने एकमेकांचे खर्चही वाढवत ठेवण्याची रणनीती सुरू झाली आहे. ‘तो खर्च करतोय, मीही करतो’ या मानसिकतेने अर्ध्या इच्छुकांची झोप उडाली आहे. ज्याच्या जवळ खर्च करण्याची ताकद आहे, तो पुढे ही खर्च करू शकतो..साड्या, ताट-वाट्या, स्टीलचे डबेवर्गणी देणे, साड्या वाटणे, ताट-वाट्या देणे, स्टीलचे डबे वाटणे, हे सगळे खर्चाचे ‘ट्रेलर’ होते. कोल्हापूरमध्ये उत्सव-समारंभांच्या रगाड्यात इच्छुकांनी लोकप्रियतेचा कृत्रिम फेस तयार केला होता. गावागावांत काही जणांच्या घरात दोन-दोन साड्या, चार ते पाच ताट-वाट्या, डबे भेट म्हणून दिले आहेत..अपेक्षा वाढल्या आणि उमेदवारांच्या चिंताहीनिवडणुकीचा ‘खरा खेळ’ प्रत्यक्ष तारीख जाहीर झाल्यानंतर सुरू होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रंगात आता खरी स्पर्धा खर्चाची राहणार आहे. खर्चाचा विचार करून घाबरलेले. आतापर्यंत छोट्या खर्चांनी गाडी चालली. पण, आता इंजिनला टाकायचे इंधन ही महाग पडणार हे वास्तव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.