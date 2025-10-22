Zilla Parishad Election Delay : जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर? इच्छुकांच्या पोटात गोळा, राजकीय चर्चेला उधाण

ZP Election Postponement News : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीतील भूमिका ही पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या गोकुळ दूध संघ आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवर थेट परिणाम करणार आहे. आज घेतलेली राजकीय बाजू उद्याच्या सहकारी रणांगणात ओझं ठरू शकते. त्यामुळे नेत्यांनी सध्या मौन धारण केलं आहे. काहींनी आपापल्या गटांमध्ये निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होईपर्यंत कोणतीही भूमिका जाहीर करू नका, अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे निवडणुका लांबल्या, तर मोठ्या राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागेल, या भीतीने इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे..जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवाराला फारशी संधी नसते. कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या चिन्हाशिवाय जिल्हा परिषद निवडणूक अडचणीची ठरू शकणार आहे. त्यामुळे, जिल्हा परिषदेच्या राजकीय घडामोडीत सोयीच्या राजकारणाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कोण इच्छुक कोणत्या पक्षासोबत जाईल किंवा त्याच पक्षात राहिला का? याबाबत शंका घेतली जात आहे..दरम्यान, एखाद्याला एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाऊन निवडणूक लढवण्यासाठी मोठी तडजोड करावी लागणार आहे. दुसऱ्या पक्षात काम करणाऱ्या इच्छुक उमेदवाराला तिकीट दिले, तर त्या पक्षातील इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते बाहेरून आलेल्या उमेदवाराला मदत करतील का? हाही एक नवा प्रश्न असणार आहे. यातच, मतदार याद्यांमध्ये एकाच मतदाराचे नाव दोन-दोन, तीन-तीन गटांत असल्याचे उघड होत आहे. काहींच्या बाबतीत तर एकाच व्यक्तीचे नाव जिल्हा परिषदेच्या गटासोबत महापालिका प्रभागातही दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या निवडणूक तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..यावरून निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. ही परिस्थिती केवळ तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक चूक म्हणून बघता येणार नाही. कारण या दुबार मतदारांमुळे निवडणुकीचे ‘राजकीय गणित’ पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती आहे. प्रत्येक गटात काही शेकडो मतांचा फरक निर्णायक ठरत असतो. त्यातच जर एकाच मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी असल्यास, कोणत्या ठिकाणी तो मतदान करेल, हे ठरवणे अशक्य होते. त्यामुळे उमेदवारांची गणिते गडबडणार हे निश्चित..मतदार याद्यांतील दुबार नावे दुरुस्त करणे, आक्षेपांची छाननी करणे आणि वेळेत निवडणुकीची घोषणा करणे हा तिहेरी ताण आता जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाला, तर राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांची नवी लाट उसळणार हे निश्चित. जिल्हा परिषदेची निवडणूक म्हणजे केवळ स्थानिक सत्तेचा प्रश्न नाही, तर पुढील दोन मोठ्या सहकारी रणांगणांचा पाया आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय राजकीयदृष्ट्या वजनदार ठरतो. मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे सध्या संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय पटावर अनिश्चिततेचा धूर पसरला आहे. हा धूर साफ करून निवडणूक वेळेत होईल का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Kolhapur Buffalo Road Show : कोल्हापुरात अनोखा रोड शो, Yamaha च्या मागे म्हशी पळवण्याची परंपरा; नटलेल्या म्हशी बघून तुम्हीही म्हणाल, 'सुंदरी सुदंरी...'.इच्छुकांचा संभ्रम आणि ‘वेट ॲण्ड वॉच’निवडणुकीचा बिगुल वाजण्यापूर्वीच अनेक इच्छुकांनी गावपातळीवर मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कुणी गोकुळ, कुणी जिल्हा बँक, तर कुणी सेवा संस्था यांच्याशी आपले जाळे घट्ट करत आहेत; परंतु मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे आता हे सर्व थोडे थंडावले आहे. एका पक्षाचा झेंडा उचललेला इच्छुक निवडणुकीची तारीख जाहीर न झाल्याने दुसऱ्या पक्षाचा झेंडा हातात घेण्यासाठी ‘वेट ॲण्ड वॉच’ मोडवर आहे. सर्व मोठ्या नेत्यांचीही हीच रणनीती ठरली आहे. आताच भूमिका स्पष्ट केली आणि निवडणूक पुढे गेल्यास त्या भूमिकेचे राजकीय दुष्परिणाम होण्याची भीती प्रत्येकाला आहे..मतदार याद्या दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेकडे लक्षमतदार याद्या दुरुस्त करण्याची मागणी केवळ तांत्रिक प्रक्रियेसाठी नसून, ती राजकीय स्फोटक ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीतील मतदारसंख्या घटली किंवा वाढली, तर अनेक गटांचे पारंपरिक बालेकिल्ले कोसळू शकतात. काहींच्या गणितात अचानक नवा गट निर्णायक ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.