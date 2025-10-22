कोल्हापूर

Zilla Parishad Election Delay : जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर? इच्छुकांच्या पोटात गोळा, राजकीय चर्चेला उधाण

ZP Elections : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असून इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. कोल्हापुरात राजकीय चर्चेला चांगलेच उधाण आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता

ZP Election Postponement News : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीतील भूमिका ही पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या गोकुळ दूध संघ आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवर थेट परिणाम करणार आहे. आज घेतलेली राजकीय बाजू उद्याच्या सहकारी रणांगणात ओझं ठरू शकते. त्यामुळे नेत्यांनी सध्या मौन धारण केलं आहे. काहींनी आपापल्या गटांमध्ये निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होईपर्यंत कोणतीही भूमिका जाहीर करू नका, अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे निवडणुका लांबल्या, तर मोठ्या राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागेल, या भीतीने इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे.

