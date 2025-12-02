Kolhapur Election : जुन्या सच्च्या कार्यकर्त्यांकडे पाठ… आणि नवख्या उमेदवारांना सरळ उमेदवारी! पक्षात वाढते ‘जुगाडशाही’चे सावट

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली की, प्रत्येक पक्षाच्या पडद्यामागील राजकारणाचा खरा चेहरा दिसू लागतो. पक्षनिष्ठा, वर्षानुवर्षे कार्यकर्त्यांनी खांद्यावर घेतलेली प्रचाराची धुरा, रात्रंदिवस केलेली मेहनत याचे फळ मिळणार, अशी अपेक्षा असते; पण वास्तव अगदी उलटे आहे. .जुन्या कार्यकर्त्याला सतरंज्या उचलायचे काम आणि नवख्या, उपऱ्यांना उमेदवारी हाच ट्रेंड जोरात आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या गटात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष उमेदवारी कधी जाहीर होणार, याकडे इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा लागल्या आहेत. ज्यांच्यावर पक्ष उभा राहिला, ज्यांनी पक्षाचा झेंडा उंच ठेवला, त्यांच्याकडे पाहायला वेळ नसल्याचे चित्र आहे.- सुनील पाटील\r\n\r.kolhapur Election : नऊ वर्षांनंतर पुन्हा लोकराज्य! कोल्हापूर जिल्ह्यात उद्या १३ ठिकाणी मतदानाची रणधुमाळी.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज प्रत्येक पक्षात काही गट, हितसंबंधांची चलती आहे. पाच वर्षे जिल्हा परिषदेत किंवा स्थानिक सत्तेत सत्ता मिळाली की, काही जणांचे वर्चस्व वाढते आणि तेच परत उमेदवारी ठरवण्याच्या प्रक्रिया नियंत्रित करतात. .येथे मेहनत, निष्ठा, समाजाशी नाळ जोडणं, कार्यकर्त्यांचं आदरानं ऐकून घेणे, या मूळ गोष्टी गौण ठरल्या आहेत. उलट, जो नेता ठरवेल त्याच्या ओंजळीत बसणारा, त्याच्या इशाऱ्यावर फिरणारा, राजकारणातील ‘सुवर्णसंधी’ शोधणारा उमेदवार वरचढ ठरत आहे. .Kolhapur Election Update : प्रचार थांबताच कर्मचाऱ्यांची धावपळ! संपूर्ण शहरातून फलक-झेंडे हटवण्यात सरली रात्र.जिल्हा परिषदेसाठी अशा अनेकांनी आपल्यालाच पक्षाचे तिकीट मिळावे, यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. तसेच त्यालाच उमदेवारी दिली जाईल, अशी शंकाही व्यक्त केली जात असल्याने पक्षाशी प्रामाणिक असलेला कार्यकर्ता दुखावला जाणार आहे. .संधिसाधू उमेदवारांची ही फौज आज प्रत्येक पक्षाच्या गणिताचा केंद्रबिंदू बनली आहे. पक्षात पायदेखील न रोवलेल्या या नव्या उमेदवारांना अचानक बळ आणि पाठबळ मिळत आहे. कारण त्यांच्याकडे आर्थिक, वैयक्तिक समीकरणे आहेत. .संधी मिळेल ती पकडणे आणि मते गोळा करण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा वापर करणे ही त्यांची कार्यपद्धती. त्यामुळे अनेक पक्षांनी एकनिष्ठतेपेक्षा जुगाड जास्त महत्त्वाचा हा संदेशच दिल्याचे चित्र आहे. याउलट, पक्षासाठी काम करणारा कार्यकर्ता, त्याच्या वाट्याला काय? तर पुन्हा तेच स्टेज बांधणं, बॅनर लावणं, गर्दी जमवणे आणि एवढे करूनही उमेदवारी नेता आणि त्याच्या पसंतीच्या माणसाला. .जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर पक्षापेक्षा व्यक्ती आणि गटांची सत्ता ठरते. त्यामुळे गावात रोज दिसणारा, लोकांना मदत करणारा, नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी धावणारा खरा कार्यकर्ता मागे पडत आहे. पक्षाने माझ्या कामाची दखल घ्यावी, माझ्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा सन्मान करावा, अशी किमान अपेक्षा या उमेदवारांची असते; पण या अपेक्षांची चेष्टा करण्याचे काम काही जण सतत करत आहेत. हे चित्र राजकीय दृष्टीने धोक्याचे आहे. .कारण पक्षाशी निष्ठा असते ती विचारधारेमुळे. पक्षाचे काम करण्याची प्रेरणा असते ती लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी; पण कार्यकर्त्यांची मने दुखावण्यासाठीच नियोजन केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. उपऱ्यांमुळे निष्ठावंतांची निष्ठा फिक्की होऊ लागते..काही जण तटस्थ होतात, काही कार्यकर्ते राजकारणाकडे पाठ फिरवतात, तर काही जण विरोधात उभे राहण्यापर्यंत पोहोचतात. याचा थेट परिणाम निवडणुकीत दिसतो. तळागाळातील प्रत्येक पक्षाचा पाया म्हणजे खरा कार्यकर्ता. .त्याला सतत मागे सारणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या रणांगणात उपऱ्यांची चलती ठेवली आहे. पक्षाशी निष्ठावंत, समाजात स्वीकार असलेले, जनतेशी जवळचे संबंध असलेले लोक निवडणूक रणांगणात उतरवले जाणार नसल्याचे दिसून येत आहे. ... .तर संघटन उभं राहणार कसं? मतदार चिन्ह पाहून मतदान करत असले तरी स्थानिक पातळीवर ‘आपला माणूस’ हा विचार आजही मजबूत आहे. त्यामुळे आयत्या उमेदवारांसोबत जमिनीवर काम करणं पक्षांसाठी सर्वांत कठीण ठरतं..परिणामी, मतं फुटतात, बंडाळ्या होतात आणि विरोधकांची संधी वाढते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या वातावरणाचा संदेश पुढील पिढीतील कार्यकर्त्यांना काय मिळतो? ‘काम करा; पण उमेदवारी कोणीतरी दुसराच उचलून नेईल. ही भावना जर पसरली, तर संघटन उभं राहणार कसं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.